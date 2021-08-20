太平人寿与中铁佰和佰乐（巢湖）健康养老产业有限公司签署战略合作协议

8月17日，太平人寿保险有限公司（下称“太平人寿”）与中铁佰和佰乐（巢湖）健康养老产业有限公司，在安徽省巢湖市签署战略合作协议。中铁四局集团房地产公司党委书记、董事长冯依朋，中铁四局集团房地产公司副总经理/中铁佰和佰乐（巢湖）健康养老产业有限公司总经理孙君毅，太平人寿安徽分公司党委书记、总经理汤峰，以及三方相关人员出席签约仪式。

根据协议，未来双方将依托各自优势资源，积极探索在大健康、大养老、保险服务等领域的多元化合作模式，共同探索轻资产养老服务新模式，重点加强双方养老社区项目合作，提高养老服务实力，实现互利共赢。

据介绍，中铁佰和佰乐（巢湖）健康养老产业有限公司是中铁四局集团与安徽省投资集团共同成立的专业从事健康养老产业运营管理公司，通过CCFC（可持续照料家庭社区）养老模式借助智慧管理平台，以秘书式服务和医疗服务，有机融合创新养老与医疗，满足入住老人从自理到介助、介护、失能失智、临终关怀全生命周期的多层级连续性照护的养老需求。