消毒凝胶手环 无接触开门器 “防疫小东西”买卖不错

随着新一波疫情的暴发，市民的日常防疫意识日渐增强，除口罩、消毒液、防护面罩等常规的防疫用品外，各种“防疫神器”也纷纷上市，解决了大家日常防护中遇到的“小麻烦”。

在电商平台上搜索“防疫神器”，页面上出现了上百种款式多样、功能新颖的防疫产品。有一端用来按电梯按键，一端能喷酒精的“防疫棒”；有可以装上酒精凝胶，像手表一样戴在手腕上随时给手部消毒的“防疫手环”；有免接触按电梯笔、可以用来开门把手的钥匙扣；还有可以挂在口罩绳上防止勒耳朵的“硅胶耳套”和“防勒口罩调节扣”等。

有一种多功能的“防疫消毒神器”十分火爆，多家店铺月销量都在百件以上。这种“防疫神器”如一支口红大小，打开一头的盖子，凸出的尖头可以用来按电梯键；打开另一头，是一个“L”形挂钩，可以用来拉门把手、抽屉把手，避免交叉感染。北京一家网店经营者介绍，这款防疫消毒神器订单主要是发往北京本地，说明市民的防疫意识比较强。

“硅胶耳套”和“防勒口罩调节扣”也很受欢迎，不少店铺的月销量达几千件。外卖员小黄说：“我们每天戴口罩的时间太长了，一天下来，耳朵后边勒得生疼。现在有了这个硅胶耳套，得劲儿多了。”而田女士则给女儿买了“防勒口罩调节扣”：“很多儿童口罩孩子戴着都大，这个调节扣可以把口罩调到合适的大小。”

线下商铺也是抢手货

这些“防疫神器”不仅线上销售火爆，在线下商铺里也是抢手货。在西铁营万达广场的一家店内，各种款式和大小的口罩收纳袋，卡通、水果造型的便携式净手凝露、可以用来装酒精的小喷雾瓶等防疫用品，都摆在货架最醒目的位置。“这几样卖得都挺好的，既能当装饰，用起来还很方便。”店员介绍。

百荣世贸商城里，一家主营礼品定制的商家还推出了“健康防疫包”，里面配备了防疫手环、免接触式按电梯笔、消毒凝胶、酒精喷瓶、口罩收纳袋等各种“防疫神器”。该店经理介绍：“不少公司来预订，一订就是一百多件，是发给员工的。”

本报记者 褚英硕

实习记者 徐英波 文并摄

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