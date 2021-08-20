我国医师队伍达408.6万人

本报北京8月19日电 （记者白剑峰）记者从国家卫健委获悉：截至2020年底，我国共有医师408.6万人，覆盖内科、外科、妇科、儿科等所有医学主要专业，每千人口医师数达到2.9人。医师队伍中具有本科以上学历的占比59.5%、具有中级以上技术职称的占比45.8%。我国医师队伍建设取得历史性成就，支撑起世界上最大的医疗卫生服务体系。

我国人均预期寿命由新中国成立初期的35.0岁提升到2019年的77.3岁，孕产妇死亡率、婴儿死亡率由1500/10万、200‰左右下降到2020年的16.9/10万、5.4‰，人民健康水平总体上优于中高收入国家平均水平。

我国拓展医疗服务新形式，鼓励符合条件的医师开展互联网医疗，方便群众就医，助力疫情防控。全面实施医师注册管理改革，运用信息化手段，推动医师由单点执业到多点执业，再到区域注册，优质医师资源辐射带动作用充分释放。截至目前，全国多机构执业的医师数量达到30.4万，其中到基层执业的占比超过40%。

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 04 版）