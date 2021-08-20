大医精诚 医者仁心（短评）

大医精诚，医者仁心。李桓英将毕生心血倾注于麻风病防治事业，可歌可泣，令人景仰。

大爱成就大医。李桓英数十年如一日，默默坚守在公共卫生领域，用生命诠释了大爱无疆的职业精神，推动了全球麻风病防治的进程，成为积极响应构建人类卫生健康共同体的实践者。

医者大爱，源于对祖国的热爱。新中国成立不久，国家建设急需人才。李桓英主动放弃国外的优厚待遇，毅然回到祖国怀抱，将事业的根牢牢扎在祖国大地上，解决了麻风病的治疗难题，解除了麻风病患者的疾苦，体现了心有大我、赤诚报国的情怀。

医者大爱，源于对生命的敬畏。李桓英坚持人民至上、生命至上，是时刻把患者的冷暖放在心头的公共卫生专家。面对麻风病人，她深怀悲悯之心，主动接触病人，消除社会歧视，树立了用科学战胜疾病的信心。她敢为人先，勇于创新，不断优化治疗方案，使数以万计的麻风病人重获新生，彰显了用大爱护佑苍生的医者仁心。

医者大爱，源于对人类共同命运的关切。麻风病是一种全球流行的传染病，严重威胁着人类的生命健康。疾病无国界，大爱无疆界。李桓英感恩社会、从无私心，不仅把国外的先进医学知识带回祖国，更把中国麻风病防治方案贡献给世界。她选用的短程联合化疗方案得到世界卫生组织的认可并在全球推广，为人类早日消灭麻风作出积极贡献，用实际行动践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的新时代医疗卫生职业精神。

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 10 版）