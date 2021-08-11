北京提高重点行业领域人员核酸检测频次

据新华社北京8月10日电 （记者邰思聪）记者10日从北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会获悉，自7月28日北京市出现京外关联本地病例以来，截至8月9日，全市累计检测核酸493.05万人份，对文旅、公共交通、市场等重点行业领域从业人员，健全定期核酸检测机制，提高核酸检测频次。

北京市卫生健康委员会副主任李昂介绍，截至8月9日，北京市累计检测493.05万人份。其中，市场领域重点行业从业人员累计检测22.21万人份，地面公交、轨道交通从业人员累计检测7.96万人份，涉及疫情的重点区域累计检测127.36万人份。

北京市提高对重点行业领域从业人员的核酸检测频次。对冷链员工和厨师、检票员、讲解员、保安、保洁等频繁接触服务对象或相关物品的重点岗位工作人员，每周至少进行1次核酸检测；对进口冷链食品从业人员至少每周开展1次全面核酸检测，对商超、餐饮公司、外卖、快递、社区菜市场、小型超市、副食品店等市场领域从业人员按照规定频次定期进行抽样检测。

同时，为进一步加大农贸市场核酸检测频次，北京市要求新从业人员、进口冷链食品从业人员、涉进口冷链食品卫生清洁人员，需持3日内核酸检测阴性证明方可在市场内从事经营等活动；农贸市场其余从业人员，需持7日内核酸检测阴性证明方可在市场内从事经营等活动；农贸市场每周对外环境开展核酸检测，采样数量不少于20件。