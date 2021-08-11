让老年人胃暖心更暖（办好民生实事（13））

在爱老幸福食堂，老人们正在用餐。

本报记者 刘雨瑞摄

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近年来，青海省西宁市推广爱老幸福食堂模式，提供精细化的社区养老服务：建成助餐送餐配送体系，解决老年人吃饭难题；调动政府、企业、社区、志愿者等多方力量参与，实现资源优化配置；设置爱心窗口提供代购、代办等服务，还组织精彩活动，丰富老年人生活。

“老样子，菜里没加洋葱，米饭给您多添了点。”在青海省西宁市古城台社区的爱老幸福食堂，67岁的吕龙胜笑着从服务员手中接过餐盘。几乎每天中午都来，她已和工作人员熟识了不少。

酸辣里脊、烧丸子、西红柿炒鸡蛋、香菇油菜、豆腐汤……“虽然都是家常菜，但餐品价格便宜，营养健康，口味也清淡。”吕龙胜吃得很满意。吃午饭时，她不时和前来就餐的老年人打招呼，“这里服务又周到，还能交朋友，别提多舒心了！”

统一厨房集中制餐

社区建起幸福食堂

对吕龙胜来说，在这之前，吃午饭是个不小的问题。

3年前，女儿把吕龙胜和老伴从农村接到城里。“女儿是医生，一忙起来，自己吃饭都顾不上，更别说回家给我们做饭。”自己做又不方便。那段时间，吕龙胜老两口的午饭都是在街边小饭店解决，“月底一算账，两三千元的花销让人心疼。”勤俭惯了的吕龙胜和老伴商量，“实在不行，饿了咱就开水泡馍吃。”

本意是让父母享清福的女儿也犯了难。她把问题反映到民政局，没想到，存在类似难题的老年人还挺多。

“西宁市60岁及以上老年人口接近35万，其中居家养老的占96%。”西宁市民政局副局长高波说，“2019年，民政部门曾开展养老服务评估工作，就餐是仅次于家政服务的第二大需求，亟待满足。”

就在同年，西宁市出台方案。借助老年人日间照料中心、养老院、老年之家等基础设施，在街道设统一厨房、社区设幸福食堂、小区设幸福餐桌助餐点，形成了上下贯通的“市、区、街道、社区、小区”五级助餐送餐配送体系。

“这是小切口保障大民生的重要举措。”高波向记者展示爱老幸福食堂工程的路线图，“统一厨房集中制餐，幸福食堂、幸福餐桌作为配送点，建立覆盖食品生产、配送等各个环节的安全监管机制。既能保证食品安全、实现统一管理，又能深入社区各个角落，为更多老年人服务。”

截至目前，西宁市共建成统一厨房31个、幸福食堂132个、幸福餐桌助餐点95个。今年，西宁市还把新建5个统一厨房、20个幸福食堂列入民生实事清单。

【专家点评】以社区为依托的居家养老已成为老年人安度晚年的重要方式，完善社区居家养老服务体系成为社会治理的重要议题。健康饮食、营养保健是提升老年人生活质量的必要条件，也是构建积极老龄社会的必然要求。利用社区基础设施，多措并举，有利于形成助餐、配餐、送餐的服务体系。

民生项目社会共建

多方参与形成合力

原木色的餐桌、带软垫的座椅、防滑的地板砖、带胶柄的勺子……走进爱老幸福食堂，让人感到温馨、舒适。

在食堂门口，白板上写着今明两日的菜品及价格。“根据荤素不同，餐食标准分为10元、8元和6元三大类，比市场价便宜10多元。”吕龙胜对餐品价格已十分熟悉。据介绍，60岁以上的低保、特困、低收入等老人以及80岁以上的高龄老人还能分别享受5元和3元的补贴。

完善基础设施、进行适老化改造、定价远低于市场价、设置优惠补贴，项目资金从哪里来？“民生项目社会共建，”高波答得干脆，“按照‘政府补一点、企业让一点、个人掏一点’的原则，多方筹措资金。”据高波介绍，餐品定价时，政府邀请了民政部门的专家、企业和老年人代表，经多方讨论确定了现在的价格。

唐弘峰是西宁一家知名餐饮企业的总经理。他的企业承包了古城台社区爱老幸福食堂的建设项目，现在运营着1个统一厨房和8个幸福食堂。

“3元和5元的补贴由政府支出，以月为单位统一结算给企业。除此以外，政府还提供建设补贴、运营补贴和项目支持，以运营补贴为例，统一厨房服务人数每天稳定在1000人以上的，每月提供1000元补贴；幸福食堂服务人数在300人以上的，每月提供500元补贴。”唐弘峰介绍，“老年人的满意度就是指挥棒，这也倒逼企业不断完善服务，吸引更多老年人就餐。”

“项目开展两年多以来，西宁市财政拿出了2400余万元的补贴，项目覆盖全市近35万老年人。”高波介绍。

政府补贴之外，也需要企业自觉承担社会责任。“爱老幸福食堂是企业的项目之一。项目组会把团餐、代加工等其他业务的收益拿来反哺食堂，项目目前实现了盈亏平衡。”唐弘峰坦言，“企业计划把项目组的收益全部返还至食堂建设，不以营利为目的。”

吕龙胜看记者坐在旁边，打算刷卡再打一份饭。唐弘峰起身拦下，笑着说：“为保证政府支出的各项资金落到实处，真正用在老年人身上，爱老就餐卡每天只能刷一次，刷卡处还设置了监控，一旦发现违规使用，可要处罚我们食堂呢。”

【专家点评】政府引导、管理和监督，市场运营、社会参与，各方主体发挥各自优势，让可持续的品质服务成为可能。这种模式契合居家养老服务的整体性、结构性、关联性等特点，实现了资源优化配置，整体提升了养老服务效果。

延伸制定多种服务

满足老人多样需求

吕龙胜的老伴患有高血压，常年需要吃药。今年初，社区的爱老幸福食堂微信群组建，工作人员邀请老年人对菜品和服务发表意见，吕龙胜随即把老伴的情况发到了群里。

雷延军是统一厨房的大厨。他早就发现，虽然统一厨房有专业的营养师每周为辖区老年人研究制定菜谱，但众口难调。如何满足不同老年人的就餐需求？雷延军和同事们随即统计社区内老年人的身体情况，为老人们提供个性化流食、素餐、无糖餐等。吕龙胜说，“老伴有时候身体不舒服，还能网络订餐呢！”

网络订餐源于西宁市养老服务质量指导中心牵头设计制作的“西宁市居家养老服务”微信小程序。“小程序解决了行动不便老年人的就餐需求，动动手指就有志愿者送餐上门。子女还可以将父母的信息绑定到自己的手机上，为父母订餐。”高波介绍，“社区鼓励志愿服务，累计送餐5天或者10天可以兑换相应礼品。现在有不少年轻人中午下班后，主动来到食堂帮老年人带饭呢！”

今年，爱老幸福食堂还增加了许多新功能。“爱老幸福食堂不能只盯住老年人的吃饭问题，还要延伸出多种服务。”时任西宁市民政局局长的苏磊红说。

来城里久了，原来，吕龙胜总跟女儿说想念农村的老姐妹。如今，她在爱老幸福食堂交了不少新朋友。此外，几乎每个爱老幸福食堂都设置了爱心窗口，通过政府购买服务的方式，老年人不花一分钱就可以获得代购、代办、打扫卫生等服务。食堂里还配备了运动、绘画等器材，老年人精神面貌有了很大改变。“端午节我们还组织了集体包粽子活动，大家玩得很开心。”吕龙胜说。

如今，社区老年人的生活不断丰富，基层组织也借此持续完善。不少基层组织借午饭时间宣讲政策、调解矛盾。“爱老幸福食堂就是一个温馨的港湾，折射出西宁保障民生的新思路和决心。”高波说。

【专家点评】为老年人提供精细化服务，可以运用数字化技术推动社区养老服务治理转型。运用互联网、大数据等技术手段进行流程再造和业务协同，服务供给从分散化走向一体化，实现养老服务的高效、精准、科学。以餐饮为契机，复合使用空间以实现多功能利用、服务资源整合，统筹、延伸、辐射社区提供多类型的养老服务，最终实现社区居家养老的嵌入融合和综合发展。

（点评专家为首都师范大学管理学院教授刘亚娜，本报记者李昌禹整理）

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 13 版）