百事可乐携手上海迪士尼度假区打造五周年惊喜联名

2021年7月，以“一拍即合 热爱全开”为活动主题，百事可乐于上海迪士尼度假区举办惊喜派对，邀请众多嘉宾共庆百事可乐与上海迪士尼度假区合作五周年。双方还打造了5岁生日惊喜联名可乐、趣味互动体验、线下惊喜派对等一系列惊喜体验。

此次活动，百事可乐与上海迪士尼度假区共同打造惊喜派对，推出联名产品、社交平台趣味玩法、线下欢庆活动等一系列的深度互动，为年轻人与年轻家庭打造一场圆梦之旅，主要包括推出首款纪念罐，让年轻消费者享有圆梦体验；打造社交平台互动，让年轻消费者尽情分享，与他人共享圆梦体验；结合时下的黑科技玩法，带来“百事无糖迷你罐”小程序；举办线下惊喜派对，让年轻消费者身临其境体验圆梦时刻等。

在产品体验之外，百事可乐与上海迪士尼度假区携手在园区内为每个年轻人带来可以表达心中热爱的“E空间·百事舞台”。同时，为助力年轻人实现向往的可持续生活方式，百事可乐及上海迪士尼也将一直倡导的可持续发展理念融入到此次活动当中。未来，百事可乐与上海迪士尼也将继续秉承对可持续发展的共同愿景，在园区内开展合作，共同提倡并践行可持续生活方式。