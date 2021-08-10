西南地区有强降水 华北黄淮等地有强对流天气

中新网8月10日电 据中央气象台网站消息，未来三天，江汉、江淮、江南中北部以及重庆、贵州、云南、华南南部等地的部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨；预计，10日08时至11日08时，辽宁南部、河北南部和东北部、山东东北部等地的局地将有雷暴大风或冰雹天气。

资料图：市民在积水路段骑车出行。王东明 摄

西南地区至长江中下游等地有强降水

未来三天，江汉、江淮、江南中北部以及重庆、贵州、云南、华南南部等地的部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨。

预计，8月10日08时至11日08时，江淮西部、江汉南部、江南北部和西部、重庆东部、贵州中部和东北部、云南北部和中东部、广西南部、广东中西部及内蒙古东南部、吉林西南部、山东北部、西藏东南部、台湾岛东部等地的部分地区有大到暴雨，其中，湖北东部、重庆东南部等地局部地区有大暴雨(100～160毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过60毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。中央气象台8月10日06时继续发布暴雨蓝色预警。

华北黄淮等地有强对流天气

预计，10日08时至11日08时，辽宁南部、河北南部和东北部、山东东北部等地的局地将有雷暴大风或冰雹天气；另外，河北南部、山东东北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20～50毫米，局地可达60毫米以上。

未来三天具体预报

8月10日08时至11日08时，江淮西部、江汉南部、江南北部和西部、重庆东部、贵州中部和东北部、云南北部和中东部、广西南部、广东中西部及内蒙古东南部、吉林西南部、山东北部、西藏东南部、台湾岛东部等地的部分地区有大到暴雨，其中，湖北东部、重庆东南部等地局部地区有大暴雨(100～160毫米)。内蒙古中西部、河北北部等地有4～5级风。

8月11日08时至12日08时，江淮中南部、江汉、江南中北部、华南、西南地区东部和南部、西藏东部及吉林中南部、辽宁北部等地的部分地区有中到大雨，其中，江苏南部、安徽中南部、湖北东部和西南部、江西东北部、重庆北部、云南南部、广东南部、广西南部、西藏东南部等地的局部地区有暴雨或大暴雨(100～180毫米)。

8月12日08时至13日08时，江淮中南部、江汉、江南北部、华南中西部、西南地区东部和南部、西藏东部及西北地区南部、华北西部、吉林东部、辽宁东部等地的部分地区有中到大雨，其中，河南东南部、安徽中南部、江苏南部、上海西部、湖北东部和西南部、江西北部、浙江北部、四川东北部、重庆北部、云南西北部、广东珠三角附近、西藏东南部等地的部分地区有暴雨或大暴雨(100～180毫米)。