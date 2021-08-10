改善农村养老服务 福建开展农村幸福院质量提升行动

新华社福州8月9日电（记者吴剑锋）人口老龄化背景下，农村养老服务面临诸多挑战。日前，福建省提出将开展农村幸福院质量提升三年行动，到2023年底，在全省打造至少4000所三星级及以上农村幸福院，400所五星级农村幸福院，各县（市、区）全面建立农村幸福院长效管护机制。

农村幸福院是由村（居）委会管理，为农村老年人提供就餐、文化体育、休闲娱乐、日间照料等服务的村级公益性互助养老服务设施。近年来，一些地区农村幸福院存在责任主体不落实、管理制度不健全、保障资金不落实、发挥作用不充分等问题。

福建省提出，全面开展已建农村幸福院运营现状摸底排查，重点摸清管理模式、设施人员配备、经费保障、功能定位、开放时间等情况，建立完善工作台账。排查过程中，各地将把农村幸福院与一般的农村养老服务设施区分开来，对发现的问题实行“对账销号”管理，并在此基础上，分析县域范围内农村幸福院运营现状，编制改造提升计划。同时，各地着力打造一批服务特色鲜明、亮点突出的“一村一幸福院”示范品牌，发挥以点带面作用。

对于农村幸福院选址不当、服务缺失的问题，福建省提出，对地理位置偏远的农村幸福院，要考虑置换为与村卫生室等设施毗邻设置，实行一体化建设，满足医养结合服务需求。同时，通过购买农村公益岗位、政府购买服务等方式，为农村幸福院配备管理服务人员，并提倡社会慈善组织、社工、社区志愿者和低龄健康老年人到幸福院提供志愿服务和老年人互助服务。