大喇叭方言说防疫 老百姓入耳又走心

延庆区防疫宣传广播用上当地乡音 摄影/本报记者 崔毅飞

怀柔区桥梓镇村民正在听大喇叭中传出的防疫“三句半”供图/怀柔区桥梓镇

打赢疫情防控阻击战

当前，全国疫情呈现多点发生、局部暴发态势，近期本市也出现京外疫情关联本地确诊病例，再次拉响了疫情防控警报。北京青年报记者近日走访社区防控情况时注意到，不少基层社区积极创新，创造了很多宣传抗疫的新形式，让老百姓喜闻乐见，防疫的自觉意识在“润物细无声”中入脑入心。

用大喇叭宣传抗疫

方言播报生动传神

北青报记者实地走访发现，本市不少郊区村镇启用了带有方言特色的抗疫广播，听起来颇为生动传神。

延庆区委宣传部利用延庆的独特乡音，在各村播报防疫措施，这种接地气的宣传形式收到了良好的传播效果。“喂、喂……大伙注意了啊，近期呀，我市又出现多例京外关联本地新冠肺炎确诊病例，而且呀，两地被调整为中风险地区，咱们必须马上进入应急状态，就地阻断德尔塔病毒传播……”昨天，北青报记者来到延庆区张山营镇下阪泉村，村口的高音喇叭正在播放防疫提示，主要提醒村民从严从快落实来京、返京人员登记制度，正确佩戴口罩等。这些听上去略显枯燥的提示，因为乡土的延庆口音，增添了几分亲切与幽默。下阪泉村党支部书记刘志涛介绍，下阪泉村现有村民1600多人，村里分布着13个电子喇叭，防疫提示由区委宣传部统一录制，每天在村里“广播”放三遍，“如果是字正腔圆的播音腔，虽说发音标准但总感觉缺了那么一点点乡土的情愫，而延庆味儿的防疫提示让村民倍感亲切，传播效果更好。”

同样的乡音广播还出现在平谷区刘家店镇。刘家店镇宣传部长马丽彬介绍，本轮疫情以来，镇里迅速启动防疫大喇叭，由各村书记轮值当“播报员”，播报内容由镇上统一把关。“村书记说的都是地地道道的平谷话，大家伙儿听着都特别熟悉，更能听得进去。”马丽彬说，目前全镇平台的大喇叭已经录制了三期，胡家店村书记、主任邱大海，刘家店村书记、主任龚士文，寅洞村书记、主任邢术贺都已完成任务“下播”，而后将由其他村的村支书继续排班当“播报员”，不断录制防疫新内容。

小巧灵便的小喇叭也迎来高光时刻。丰台区花乡街道天伦锦城社区曾是新发地疫情的“重灾区”，当时社区17栋楼都安装了固定的“小喇叭”，宣传效果非常好，本轮疫情期间又开始发挥大作用。西城区新街口街道的北顺社区，是分布在胡同里的平房区。社区党委书记陈海洋介绍，结合地域特点，社区用上了小喇叭，社区工作人员下户、物业工作人员骑车，随时都能带着喇叭播放两段，“疫情防控靠大家，人人登记你我他，外地返京不可怕。社区把你带回家。返京先来登个记，我们就是绿码啦！”最新版的宣传语，风格更加活泼，跟着小喇叭走街串巷，也让居民更容易接受。

有的小喇叭还借助车载，成为流动的宣传箱，直抵居民家门口。“居住在本村的外来人员请带身份证进行备案登记，外出时戴好口罩……”在通州区宋庄镇疃里村，每天都有几辆车环绕，车顶安装的小喇叭循环播放着防疫要求。疃里村副主任韩德峰介绍，疃里村常住人口将近两万人，设个固定的大喇叭宣传效果不佳。疫情期间，部分热心村民积极参与防控，向村干部提出可以在私家车上安装小喇叭，成为流动的宣传车。双方一拍即合，在镇、村的大力支持下，几十名村民组织起来，还建了微信群，列出排班表，轮番开着私家车上街宣传。这种居民积极参与共治的形式，也助力防疫氛围更上一层楼。

线下的实物宣传也很重要，除了常见的通知、告示，“防疫提示贴”也安排上了。“进门请佩戴口罩，保持一米距离，进门请扫码，请主动配合体温测量。”……日前，怀柔区庙城镇“田川”水站收到了庙城镇政府设计制作的“防疫提示贴”，把它贴在商铺橱窗或商铺大门的醒目位置，提醒进店的顾客注意防疫。据悉，庙城镇政府在常态化疫情防控巡查中发现，不少商户“防疫提示信息”破损严重或缺失，造成对进店顾客戴口罩、“一米线”等防疫举措提醒不到位，“通过制作统一、规范、美观的疫情防控提示贴，提高了商户张贴的主动意愿，有效促进了防控的全覆盖。”庙城镇政府工作人员崔建霞介绍，除了防控措施的温馨提示，“防疫提示贴”还印上了健康宝到访人登记簿二维码，并且做到了“一店一码”。

神曲快板绕口令

表现手法接地气

集齐“民间智慧”，疫情防控政策宣传的表现手法也可以拥有丰富的艺术形式：“神曲”、Vlog、“三句半”、顺口溜、绕口令、快板书……村居民们自编自导、自唱自演，内容朗朗上口、方便传唱，更是将防疫要求“安排得明明白白”。

“你爱我呀我爱你，相隔一米勿拥挤，别扎堆呀少聚集，风险降级再相聚……”近期，东城区安定门街道一首防疫“神曲”在街道“钟鼓人家”App和居民们的朋友圈里火了。结合网红神曲《蜜雪冰城甜蜜蜜》简单明快的旋律，街道特地创作了《“疫”起甜蜜蜜》MV，大伙儿自己开动脑筋填词，邀请街道居民共同参与合唱。

55秒MV里，短短百余字歌词，包含了个人防护要求、12岁以上未成年人疫苗接种、外地人员返京等最新政策。参与创作的东城区安定门街道“钟鼓人家”App体验官陶醉说，填词、拍摄、剪辑，用了三天多时间，这条MV就上线了，“因为是居民亲身演绎，街坊邻里看见了，纷纷一键转发。”

在怀柔区桥梓镇24个村和一个社区中的“村村响”广播中，一段脍炙人口的防疫“三句半”——《关键时刻别放松》近期每天早、中、晚不间断轮播。“疫情还没全退散，随时可能有隐患，所以现在这时候，最关键！新冠病毒会传染，全力以赴要避免，如果人员太密集，很危险！时刻不忘讲卫生，洗手消毒多通风，没事在家别出去，记心中！”……这“三句半”正是由该镇茶坞铁路社区的居民自编而成，并录制成音频。除此之外，在上述社区（村）户外显示屏上还滚动播放着一段疫情防控“三字诀”：“勤洗手，勤通风；少出门，少聚集；戴口罩，讲卫生；打喷嚏，捂口鼻；喷嚏后，慎揉眼……”

怀柔区桥梓镇相关负责人说，“村村响”广播无间断，确保群众有得听、能“入耳”，户外电子屏幕随时播放，让群众有得看、可“入眼”，“大家伙儿听得懂、记得住，就能‘入心’。”

平谷区一段疫情时期新创作的“村规民约”顺口溜不仅接地气，还“包罗万象”，更是直白地点明利害关系：“履行公约有奖励，荣誉榜上把名记；违反约定要惩罚，各项好处都别拿。不戴口罩到处走，村内曝光会出丑；聚众聊天办酒宴，相关福利说再见……”顺口溜全文17句、476字，涉及聚会串门、家庭卫生、红白喜事、村口出入、疫区返程、市外人员来村等各项防疫要求，句句押韵、前后对仗，让村民牢记于心。平谷区刘家店镇宣传部长马丽彬介绍，这一顺口溜形式的村规民约去年就已制定，此次疫情反复后，这顺口溜又派上了用场，如今张贴在各村的村委会，以示强调。

在大兴区礼贤镇紫各庄村也有一段脍炙人口的顺口溜，不过其内容可谓“与时俱进”：病毒变异最常见，新型冠状悄然变，这次流行德尔塔，传染性强是特点，传播速度似闪电，发烧咳嗽先出现……通过大喇叭，这段顺口溜每天在村里循环播放。

除了顺口溜，在昌平区，快板书、诗歌也被“安排”上了。“我的家，在回天，名字就叫霍家营，社区居民众志成城把‘战役’迎”，霍家营社区的电子屏、广播里，这首情景快板持续滚动播放。看社区工作者忙前忙后抗疫情，作为德云社成员，小区居民张健主动发挥专业才能，创作了这首情景快板。“霍营居民一家亲，随手小事现真心。宣传不懈人心暖，扬善倡和睦四邻……”疫情期间，霍家营社区居民还创作了多篇防疫主题诗歌，社区将这些诗歌收集起来，在社区公众号上进行推送。

在大兴区瀛海镇南海家园，66岁的社区志愿者张淑敏也贡献了一条原创的新版抗疫宣传快板书——《万众一心抗击病毒》。近期，南海家园六里社区各楼门单元里共计91块新时代党建连心屏，即将播放这条快板书视频，视频也将在社区群、党员群、居民代表群、楼门长群以及志愿者群里传播。在门头沟区的斋堂镇，村民自制的Vlog也上线了，一条题为《喂喂喂！大家快积极接种新冠疫苗啦》视频中，记录了村干部用门头沟方言号召居民参与接种新冠疫苗的多个瞬间，显得真实又亲切。

党建引领包楼户

线上网格制度新

为了保证防疫宣传真正做到入脑入心，本市多个基层社区从制度上探索，一些此前行之有效的好办法也派上了用场，党建引领、社区包楼到户、线上微网格……制度创新，助力宣传取得实效。

党建引领是基层自治的主心骨。石景山八角街道八角南路社区以“金字塔”的形式逐层宣传疫情防控知识，即社区党委向各支部宣传，各支部向党小组宣传，党小组又向组内党员宣传，社区党员再向居民群众宣传，形成闭环，宣传到人，最终形成一传十、十传百、百传千的社区宣传氛围。

“疫情是否出现了社区传播？”“我们居家隔离期间点的快递多久能到？”“社区核酸检测安排在什么时候？”朝阳区大屯街道博世祥园小区，由于有确诊病例曾前往，小区实行封闭式管理，居民人心惶惶，社区工作人员却捉襟见肘。街道从辖区所有社区抽调工作人员，按照包楼的方式，分别加入这个封控小区居民微信群，一方面点对点宣传防控要求，同时还能为居民释疑解惑，让居民吃定心丸。

包楼到户，在石景山区八角街道八角中里社区也派上用场。社区书记李美红告诉北青报记者，自本市再次出现京外关联本地病例以来，社区的党员干部就开始按照自己“管片儿”的楼依次按楼为单位建立了微信群，挨家挨户邀请一位居民代表进群，保证每家都有人在，包楼干部在群里及时播放疫情公告，确保每个人的问题“有人管”。

本市探索多年的网格化管理，也在疫情中大显身手。门头沟区大台街道运用“五户联治+平安户长”自主管理模式，将辖区楼院居民按照每五户一个小组划分为百余个编组，形成“五户联治”微网格，发动邻里之间互相监督、互相提醒、互相宣传。 文/本报记者 李泽伟 蒋若静 蒲长廷 刘婧 武文娟 林艳 崔毅飞 解丽 李佳

图片制作/沙楠

对话

凭延庆口音成为防疫播音员

对话人：延庆区“播音大叔”吴冰

北青报：用延庆乡音播报防疫提示，最初是谁的点子？

吴冰：去年年初新冠肺炎疫情暴发，延庆区委宣传部开始思考播音领域，如何让防疫宣传获得更好的传播效果，于是“延庆乡音”成为切入点。宣传部邀请了多位融媒体中心记者，包括科班出身的播音员、主持人去试音，最终选定了我。

北青报：为何选中你做乡音播报？

吴冰：听同事们评价，我不仅延庆口音纯正，而且声音非常接地气、像极了村支书，适合村里的大喇叭广播。我虽不是科班出身的播音员，但却是土生土长的延庆人，延庆口音无师自通。2015年我参加延庆电视台组织的百姓春晚，表演的单口相声题目就是《延庆话》。

北青报：你觉得延庆口音的特点是什么？

吴冰：在北京16区当中，延庆的口音和方言特点突出、识别度颇高。有人说延庆话和天津话有些相似，其实完全不同。由于延庆地处京西北，融入了山西、张北一带的口音和方言。

北青报：出现疫情一年多，你录播的防疫音频有多少段？

吴冰：从2020年初接手这项工作至今，随着疫情的变化，我已录播了30多段防疫音频，涉及到防疫的多个环节，例如疫情的控制情况如何？怎样正确佩戴口罩？去哪里接种疫苗？包括这次本市又出现多例京外关联本地新冠肺炎确诊病例。我播报的文字稿，多数是由区委宣传部提供，也有我自己拟写的。

北青报：乡音播报的传播效果如何？

吴冰：在传播领域，除了延庆各村的播音喇叭，延庆融媒体中心还开设了抖音号，有人称我是“网红村书记”。由于传播效果还不错，除了防疫宣传，乡音播报还在防火防汛、人口普查、建党百年、礼让斑马线等领域发挥了积极作用。

文/本报记者 崔毅飞

原文摘编

你爱我呀我爱你，相隔一米勿拥挤；别扎堆呀少聚集，风险降级再相聚；如果您要打疫苗，扫码预约就可以，接种点位等着你；如果您外地返京，尽快联系您社区，积极配合别担心，为了街坊和邻里；症状可疑快就医，千万不可太大意，大家努力共抗疫。

——东城区安定门街道神曲

《“疫”起甜蜜蜜》歌词摘编

履行公约有奖励，荣誉榜上把名记；

违反约定要惩罚，各项好处都别拿。

不戴口罩到处走，村内曝光会出丑；

聚众聊天办酒宴，相关福利说再见。

环境卫生脏乱差，临时用工要拿下；

排查检查不服从，评先评优必落空。

造谣传谣乱发话，依法依规受处罚；

返京回村拒隔离，按照规定严处理。

——平谷区刘家店镇14村

疫情防控临时村规民约

注意了！注意了！

新型冠状起祸端

个人防护还得干

病毒变异最常见

新型冠状悄然变

这次流行德尔塔

传染性强是特点

传播速度似闪电

发烧咳嗽先出现

类似感冒力气减

掉以轻心就完蛋

——大兴区礼贤镇紫各庄村防疫顺口溜