要托得住，也要管得好

图①：郑芬翠在给学生讲故事。

本报记者 李 蕊摄

图②：广州市天河区五山小学学生在上户外体能课。

资料图片

制图：张丹峰

今年暑假，教育部印发《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，引导支持有条件的地方积极探索开展暑期托管服务工作。

和第三方机构开展合作、招募大学生志愿者、面向不同年级开设特色课程……暑期过半，多地暑期托管开展得有声有色。学生在托管班的一天怎么度过？有托管任务的老师休息和培训需求能否兼顾？面对家长们的期待，刚刚起步的暑期托管如何办得更有吸引力、更有持续性？本报记者在多地进行了探访。

——编 者

学生在校9小时，做作业，上户外体能、素质拓展等课程

托管班的一天

本报记者 姜晓丹

早上8点20分，10岁的马义轩迎着阳光，走进广东省广州市天河区五山小学，校门口已有值日老师、班主任和第三方机构工作人员在等待着。

在托管老师的带领下，马义轩和同学们有序进入校园，开始一天的课程。第一节是他最喜欢的户外体能课。打篮球、跳绳……时间过得很快，学生们玩得不亦乐乎，都舍不得下课。

拿出作业本，第二节自主作业课开始了。在暑期托管班的这些天，马义轩的暑假作业已经完成了大半。课堂上，学生们专心致志，有不懂的地方，就举手示意老师。“我们每天安排一个半小时给学生写作业，孩子们不懂可以随时询问老师。”五山小学行政教师曾瑜说。

不知不觉，午饭时间到了。午餐是南瓜、豆角、米饭，还有马义轩最喜欢的鸡腿，他吃得很香，不一会就光了盘。

午休后，下午是素质拓展课。在老师的带领下，马义轩和同学们来到阅览室。“我爱看野外探险、名人传记方面的书，感觉很有趣。”马义轩说。

“下棋、科普、美术……每天下午都会安排不同的素质拓展课程，丰富学生暑期生活，培养孩子们的兴趣爱好。”曾瑜说，这些课程都是学校和第三方机构结合学校实际、多次讨论之后设置的，努力满足学生的个性化需求。

下午5点半，马义轩一蹦一跳地出了校门，老远就看到来接自己的爸爸，“今天老师表扬我了，还认识了好几个小伙伴……”

“一开始，孩子不太愿意暑假到学校来，现在看效果很不错。”马义轩的爸爸马博和妻子是双职工，往年每到暑假就很发愁孩子的看护问题。“把孩子送回老家，他的作业总是怎么带去怎么带回，让他自己待在家又很不放心。”马博说，有时也会把孩子送去课外培训班，但价格昂贵，“一个小时就一两百元，还得来回接送。现在参加学校的暑期托管，一天9个小时80元，午餐15元，既放心又实惠。”

“暑期托管服务的授课，主要以第三方服务机构老师为主，他们以前在学校负责课后托管，经验丰富，还能减轻学校老师的压力。”五山小学校长许凤英表示，“发布通知后，不少老师自愿报名值班，每个人值两到三天班，主要是协助管理学生、巡视上课情况、监督上课质量。”

“今年因为下发通知时间较晚，许多家长已经提前有了安排，所以报名人数不算多。全区两期暑期托管服务报名共512人次，五山小学是5家试点学校之一。”天河区教育局副局长王建辉表示，暑期托管服务突出的是托管属性，定位在公益服务，“要为家长解忧，让孩子健康成长。”

老师自由选择值班时段，选拔大学生志愿者参与轮班

这个假期很充实

本报记者 李 蕊

今年暑假，山东省泰安市实验学校的语文教师郑芬翠有了一个新身份——托管班临时班主任。

7月初，泰安市教育局推进“我为群众办实事”，帮助家长解决看护难题，实行小学生暑期托管服务。托管服务开启后，一批教师踊跃报名，郑芬翠便是其中一员。

“叮——”8点半，铃声响起，郑芬翠走上讲台，在黑板上写下4个字：绘本阅读。这是学校针对低年级学生开设的暑期托管特色课程。“暑期托管，不仅要有趣，还要有意义。”泰安市实验学校政教处主任邹秀丽介绍，除了绘本阅读课，学校还招募了具有资质的机构教师，开设机器人、编程等特色课程，拓展学生兴趣，促进全面发展。

“小朋友们，课本合起来，姿势坐端正，眼睛看老师。”郑芬翠放平胳膊，做着示范：“大家一起来瞧瞧，图片里有什么……”台下，学生们听得聚精会神。

教室后面，师范生高荣容也在专心听讲。不久前，泰安市教育局发布“招募令”，选拔一批优秀大学生志愿者参与托管服务，高荣容便报了名。“我渴望成为一名老师，这是绝佳的锻炼机会。”高荣容说。

“课堂质量得有保障。我们选派骨干教师对这批志愿者进行岗前培训，郑老师就是负责培训工作的骨干教师之一。”泰安市教育局基础教育科负责人张衍伟告诉记者，除了岗前培训，还有“实战训练”。

课间休息后，高荣容上台“接力”讲课，郑芬翠站在教室后旁听。“荣容，这次进步很大，”课后，郑芬翠及时鼓励并指出问题：“讲课声音还得再大一点，要与孩子们有眼神交流……”

第一节课尚未结束，负责第二节课的数学老师已候在门外。“办好托管服务，要时刻绷紧安全这根弦。学校专门规定教师提前15分钟到岗，确保教室不离人，学生时刻有人看。”泰安市实验学校校长姚宗岭说，学校安保不放假，禁止人员随意出入，医务室也安排了专人值班。

11点半，上午的托管结束。在老师们的组织下，学生有序走出校门。“如果家长未按时来接孩子，我们会第一时间通知家长，并陪孩子等到最后一刻。”郑芬翠说：“要确保将所有的‘小手’安全交到家长的‘大手’中。”

“要统筹合理安排好课程时间，最大程度减轻教师工作压力，不影响教师的休假、培训和工作状态。”张衍伟介绍，泰安市将本次托管服务分为两期，中间间隔一星期，教师可选择参与其中一期。各学校根据学生数量科学编班，教师和志愿者合理轮班。“如此一来，一期10天的课程中，每个教师平均工作量只有半天，最多参与2—3天，为教师留出了充足的休息时间。”此外，市教育局出台相关收费文件，确定每生每天收费24元，费用全部用于补助参与教师。

郑芬翠说，一期10天的课程中，每名老师可自由选择1—4个时段值班，10天共计工作2—6小时，“这样轻松很多。课程安排人性化，既能保证暑假休息时间，又能有所收获。”

前两天，郑芬翠收到一名托管班家长发来的信息，上面写道“谢谢老师为孩子们的付出”。那一刻，她觉得这个暑假有不同以往的充实和幸福。

以看护为主，又不止步于看护

本报记者 丁雅诵

前段时间，教育部印发《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，引导支持有条件的地方积极探索开展暑期托管服务工作。如今，暑假过半，托管服务成效如何？如何实现长效发展？

暑期托管应统筹好4个关系

对于托管服务的内容，教育部明确要求，应以看护为主，确保学生能够得到充分休息，同时合理组织提供一些集体游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等服务。

“一定要严格将假期活动与学期就学区分开来，暑期托管不得组织集体补课、讲授新课，这是一道底线。”中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，学生和家长都应当明白，假期有其独特的功能，是依据教育规律和孩子成长规律制定的。如果把暑期托管变成学生的“第三学期”，就违背了学生健全成长的目标，会直接影响后续的学习质量，长远看还会损伤学生的学习兴趣、爱好和自主性。

“暑期托管应统筹好4个关系。”教育部基础教育司司长吕玉刚认为，一是统筹好学校组织和社会提供的关系，学校应主动承担社会责任，也鼓励社会力量共同承担。二是统筹好教师志愿参与与保障教师正常休息合法权益的关系，暑期托管服务不能占用教师所有的假期时间。三是统筹好教师参与和校外志愿者参与的关系，可以引入社会志愿者、大学生志愿者和教师一起为学生提供服务。四是统筹好校内和校外的关系，学生的假期应走向更广阔的天地，家长也要抽出时间更多地陪伴孩子。

总结经验、循序渐进

在采访中，记者了解到，暑期托管班目前也存在一些问题。例如，有些家长认为暑托班对提高成绩作用不大，也有教师反映，由于托管班涵盖了不同年龄段的学生，课程安排很难照顾到每个学生的进度，轮流值班让老师难以掌握每个学生的情况等。

暑期托管既不能变成补习班，也不能简单止步于看护。如何提供更优质、更有吸引力的服务？目前，一些地区已经做出了探索。例如，上海市连续多年开展小学生爱心暑托班，今年统一配送了德、智、体、美、劳五大类别课程，近20家社会组织为暑托班提供超过2000课时的公益课程。

“开展暑期托管服务的总体原则和具体要求已经明确，但由于这项工作尚处于探索阶段，地方教育部门和学校在实施过程中要总结经验、发现问题、循序渐进，这样才能将暑期托管服务这一民生实事持续办好。”教育部教育发展研究中心副主任汪明表示。

办好暑期托管，为课后服务提供经验

暑期托管的种种尝试，也为课后服务提供了经验。数据显示，截至今年5月底，全国共有10.2万所义务教育学校开展了课后服务，6496.3万名学生、465.6万名教师参与了课后服务。其中，城区学校覆盖率为75.8%，学生参与率为55.4%，教师参与率为62%，部分大城市课后服务学校覆盖率超过90%，课后服务工作取得重要进展。教育部明确，各地各校要将课后服务作为解决家长“急难愁盼”问题的一项重要民生工程来抓，确保今年秋季开学后实现义务教育学校全覆盖，并努力实现有需要的学生全覆盖。

吕玉刚介绍，为了保证课后服务时间，教育部将在各地推行课后服务“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天至少开展2小时，结束时间要与当地正常下班时间相衔接。对家长来接还有困难的学生，应提供延时托管服务。

为提高课后服务质量，学校要结合办学特色、学生学习和成长需求，调动教师积极性和创造性，开发设置多种课后服务项目，切实增强吸引力和有效性。一方面，应指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导和答疑，为学有余力的学生拓展学习空间；另一方面，应开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，尽最大努力满足学生的不同需求。

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 13 版）