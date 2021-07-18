青少年接种疫苗与成年人有何不同？防护效果如何？专家权威解读来了

国药集团新冠疫苗获批在3~17岁人群中使用，3到17岁人群，也就是儿童青少年接种的新冠病毒疫苗和成年人接种的疫苗有何不同？临床显示防护效果如何呢？

国务院应对新冠肺炎联防联控机制科研攻关专家组成员 王贵强：成人的和儿童青少年的疫苗都是灭活疫苗，它的剂量和剂型都是一样的。目前在阿联酋已经启动入组了900例病人，3到17岁的不同国家的儿童青少年进行临床保护性的验证。二期的数据提示，综合抗体的阳转率是100%，抗体的水平和成人是类似的。

疫苗如何接种？有何不良反应？

针对3到17岁人群的新冠病毒灭活疫苗具体如何接种？有没有什么不良反应呢？

国务院应对新冠肺炎联防联控机制科研攻关专家组成员 王贵强：具体接种方式跟成人是一样的，也是两针，中间间隔21到30天，不良反应主要还是局部的一个疼痛、红肿，主要是局部反应为主，全身反应很少，个别人可能会有发热这些表现，完全是可控的，是安全的。

是否会与其他疫苗接种产生冲突？

我们知道儿童青少年在不同年龄段需要接种不同的疫苗，那么新冠病毒灭活疫苗的接种，是否会和其他疫苗接种产生冲突？如何合理安排呢？

国务院应对新冠肺炎联防联控机制科研攻关专家组成员 王贵强：针对成人建议新冠疫苗接种和其他疫苗接种中间间隔至少14天，儿童青少年也是如此。但如果出现外伤、狗咬等等情况，需要打破伤风或者是狂犬疫苗，则不受14天间隔的限制。