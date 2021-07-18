北京交警发布提示 进入暑期早高峰延后

7月16日，北京青年报记者从北京市交管局获悉，进入暑假，工作日早高峰延后，但城区环路、联络线以及部分桥区节点通行压力仍然较大。

交管局表示，进入暑期，7点至7点40分，校园周边交通压力缓解。但城区环路、联络线和桥区节点交通压力仍然较大。预计早高峰期间，二、三、四环，东、西、北五环，东六环，菜户营南路、建外大街、建国路、通惠河北路、西直门北大街、万泉河路、莲石东路等道路进城方向将出现车行缓慢的情况；京藏高速、京承高速、京通快速、京港澳高速、机场高速等将出现进京潮汐车流，预计最高峰出现在8时至8时30分。

晚高峰期间，东、西、北二、三、四环，东、西、北五环，丰体南路、建外大街、通惠河北路、莲石东路等城区道路出京方向通行压力较大，京藏高速、京承高速、京通快速、京港澳高速、机场高速等将出现出京的潮汐车流，17时30分至19时30分，路面通行压力都比较大。

同时，值得注意的是暑期周末高速公路、客运场站交通压力增加。

北京市交管局提醒，进入汛期，近日降雨频繁，提示司机朋友关注天气变化，注意雨天行车安全。工作日早晚高峰城区交通压力大，各条环路、联络线的部分路段以及医院周边出现车流集中的情况。出行前请关注北京交警通过官方微博、广播等发布的实时路况信息，避开车流量大、行驶缓慢、发生事故的路段。建议市民朋友错峰出行，乘坐地铁等公共交通工具或骑自行车。文/记者 王浩雄