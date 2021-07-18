医美针剂违规网售 微整形变“危”整形

杭州女子因抽脂手术死亡一事仍在网上热议，北京青年报记者7月17日了解到，在网友担心整容的安全性时，一些医美机构则宣称以注射为主的微整技术更安全。事实果真如此吗？北青报记者探访发现，微整导致不良反应事件也时有发生，而其中违规制售非法医美针剂已经形成了“黑产业链”。有的假医美针剂成本仅几元钱，有的假玻尿酸针剂里填充的甚至不是玻尿酸。

反映

被注射假针剂 留后遗症十年未治好

7月14日，一女网红坦言自己因为八年里打了太多玻尿酸导致难以取掉，现在不敢出门。她劝网友千万不要盲目注射玻尿酸，“玻尿酸这种东西千万不要打太多。整容需谨慎，什么东西都得三思而后行。”有网友表示，市面上假玻尿酸泛滥，打了劣质玻尿酸或者假玻尿酸会导致后遗症。李女士十年前注射的美容针导致的后遗症到现在也没有完全治好。当时，美容院称为其注射填充用的玻尿酸，但因为面部出现坑坑洼洼的情况，注射了半年后她到医院就诊，才发现被注射的是假针剂，里面的主要成分根本不是玻尿酸，而是早就被禁用的奥美定。而近些年因注射假冒玻尿酸针剂导致失明的案例也时有出现。

探因

失败案例多因使用劣质针剂

非手术类微整项目及轻医美项目，因创伤小等因素，更容易为国内消费者所接受。同时，由于注射类医美并非长久起效，因此复购率非常高，也让医美机构乐于推广。然而，其中存在的安全隐患也不容小觑。

北青报记者了解到，网上频频出现的微整失败案例，让微整变“危整”的一个重要原因是使用了伪劣针剂。在中国整形美容协会2021年第五期的美容舆情报告中，报告期内不良事件涉及的产品有水光针、肉毒素、脂肪填充等，而上述三项医美也排在不良事件的前三位。而在其通报中，当期发现的网上非法代购假货、水货的相关信息27条。个别网站的非法产品信息多次出现，并试图通过招募代理的方式来扩大其非法销售网络。

发现

非法医美针剂销售 潜伏网络社区

那么这些不正规的医美针剂都是从哪儿来的呢？北青报记者了解到，一些电商、社交媒体都成了假货流通到消费者手中的渠道。而为了躲避平台的监管，一些卖家还玩起了医美的“黑话”，有的打出同类产品的名字再加“同款”字样，有的则以包装颜色+功效来标注。这些卖家并不会在商品详情页内描述商品，都为了把顾客引向网络社区或微信单独联系。

事实上，所谓代购、代理非法医美针剂的人士也一直在通过网络社区和微信来寻找顾客。北青报记者在某网络社区平台上看到，各种销售玻尿酸针剂的广告随处可见。而一些微商还借助贴吧留言的功能在众多帖子中留下联系方式。为了抢夺货源，部分卖家还贴出一些所谓“不良商人”的信息来提醒网友注意，而转身就开始推销自己的产品。

售假

疫情下卖家仍号称有充足进口货源

北青报记者以客户的身份联系其中部分商家发现，确实有一些人从事医美针剂的销售，有的还号称自己拥有存货的仓库，货源充足。而当北青报记者问及为何疫情防控的情况下还能有充足的进口货货源时，对方表示是在疫情前的渠道货。但是北青报记者了解到，大部分玻尿酸针剂产品的保质期只有两年。当北青报记者质疑其资质时，对方表示，进口产品确实没有办法扫码验真，但是国内的产品均可以接受扫码验货，如果担心其货源，可以选择国内产品。

从其发来的价目表中也能看出，在一些正规的医美机构销售价格本应低于进口产品的国产玻尿酸针剂，在其价目表中是最贵的产品之一，价格在三四百元左右。而来自韩国的玻尿酸注射剂售价最低的只有80元。事实上，即使不考虑销售进口水货，像该微商宣称的那样，其销售的国产玻尿酸针剂可以通过扫码验真，其行为也已经触犯了相关法律法规。

在我国，注射用的玻尿酸针剂按照第三类医疗器械管理。这也是医疗器械中管理最为严格的最高风险级别，不仅生产，销售也需要专门的经营许可，正规厂家不可能将产品卖给没有资质的经销商或个人。

揭秘

生理盐水、低价原料 假医美针剂低价仍暴利

北青报记者了解到，部分消费者或者不良医美机构找这些非法渠道购买医美针剂，主要是图其价格低廉。但更大的隐患在于，一些不法平台以某些手段脱离了监管，其货物到底从何而来，消费者无法知晓。

一位不愿意透露姓名的业内人士表示，目前医美针剂中最大的问题来自于水货和假货。其中，水货是指没有得到国内批文的但已经在国外销售的医美针剂，而假货则是不论国内还是国外均未得到批准的产品。

而一些假货的源头主要就是为了仿冒知名品牌的产品，他们会找一些小厂甚至是作坊来合作，这些厂家并不具备生产第三类医疗器械的资质。该业内人士表示，因为要申报，玻尿酸注射产品的大配方都是公开的，所以基本可以通过公开渠道找到。玻尿酸是一大类产品，不同等级的玻尿酸原料价格相差十几倍甚至上百倍。

北青报记者根据爱美客财报计算，其玻尿酸产品嗨体和爱芙莱2019年的成本分别为单支25元和31元。使用医用级原料的正规企业的生产成本尚且如此，“黑作坊”出产的玻尿酸针剂的成本只可能更低。有业内人士透露称，一些作坊生产的玻尿酸针剂出厂价平均2元到10元，经过一级代理会加价为50元左右，再经朋友圈二级代理就成了200到300元，最后用户看到的价格会涨到1000余元，产品溢价数百倍，利润极大。

曾经侦办过案值上千万元的假冒美容针剂的南京市公安局栖霞警方透露，造假窝点用的原料是成本仅0.6元/瓶的冻干粉，而不法分子的利润“远超贩毒”。

不仅如此，一些不良商家销售的甚至根本就不是玻尿酸。一位在北京三甲医院从事医疗整容的医生向北青报记者透露，在其问诊的患者中，有的人拿来让医生识别的针剂里装的并不是玻尿酸，而是生理盐水。

提示

注射用合法玻尿酸必须是“械”字号

近些年来，多地警方通报查处的假美容针剂大案，案值均在千万以上。从2017年开始，国家对医美市场进行专项整治。今年，国家卫健委等八部委再度开展为期半年的打击非法医疗美容服务专项整治工作。根据工作方案，此次专项整治包括严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为，严格规范医疗美容服务行为，严厉打击非法制售药品医疗器械行为等。

而在日常中如何鉴别自己被注射的玻尿酸是不是正品呢？北青报记者了解到，用于注射美容的合法玻尿酸，必须是“械”字号。玻尿酸注射剂在我国按照第三类医疗器械管理。而在我国销售的医疗器械外包装需要有中文标签，如果包装全是英文，这个产品很有可能没有在国内注册，存在风险。合规的医疗器械产品外包装注有注册证号、生产厂家、生产许可证、预期用途等信息，且能在国家药监局官网查到。

文/记者 张鑫