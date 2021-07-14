逆转近视眼没“神器” 尽早发现并采取干预是关键

一组数据，让人揪心。

2020年，我国6岁儿童近视率为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。

也就是说，幼儿园大班平均7个娃娃中就有1个需要戴眼镜。

在7月13日国家卫生健康委例行发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长再那吾东·玉山公布我国青少年最新的近视率数据。他表示，2020年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%，较2019年（50.2%）上升了2.5个百分点。

随着暑假的临近，出笼的“神兽”们又要被电子产品包围了。学习网课要看电子屏、放松游戏仍要看电子屏，如何才能避免他们在一个暑假后不得不戴眼镜，或者度数加深呢？

延缓近视，这个参数很多人不知道

新生儿出生时眼球很小、眼轴较短，双眼处于生理性远视，被称之为“远视储备量”。

“这个参数可以预估6岁以前儿童是不是有发生近视的可能。”国家卫生健康委妇幼司副司长沈海屏说，如果远视储备量足够，就可以大大降低近视发生率。

国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任李莉提醒家长领孩子做眼健康筛查的时候可以了解孩子是否有远视储备，以及远视储备量的额度。

具体而言，孩子在3岁时如果有175度到200度的远视，在6岁还有125到150度的远视，8岁有75度到100度的远视，就可以延缓孩子出现近视的时间甚至可以不出现近视，与此同时，发生高度远视的机率大大下降。

“在不同阶段，儿童眼健康筛查的侧重点是不一样的。”李莉说，学龄儿童应保留更多的远视储备量，减少近视的出现。

“目前让近视眼逆转的‘神器’还没有出现”

“目前，让近视眼逆转的‘神器’还没有出现。”针对市场上名目繁多的近视眼产品、疗法，中华预防医学会公共卫生眼科学分会主任委员王宁利坦言，希望科学发展有一天能逆转近视眼。

截至目前，只有3个手段是在国际上和科学界已经验证和认定的对近视眼防控有效，被列入近视预防的“正面清单”。王宁利介绍，一是角膜塑形镜被证明在近视眼防控方面，对防止眼轴增长方面有一定的作用。二是低浓度的阿托品，经过两三年的观察，它确实对近视眼的进展有一定延缓作用，该药物目前国家药监局在做评价，已作为院内制剂在使用，建议在医生指导下使用。三是最近在美国获得批准的软性周边矫正接触镜、周边离焦矫正镜，有一定的效果。

“目前有很多新的产品诞生，但在没有科学评价之前，难以给出结论和建议，我们鼓励在这个领域创新发展，也希望企业能够与科研院所相结合，对产品进行科学评价。”王宁利说，市场上众多近视眼矫正防控设备，可通过观察批准文号，判断它是电子产品还是医疗器械，目前多为缓解视疲劳的产品。

虽无“神器”但有7项适宜技术

“中医药在近视防控方面也有一定的作用，充分发挥中医耳穴压豆等适宜技术，对于近视防控有一定效果。”中国疾控中心学校卫生中心教授马军介绍了已经在全国183个区县开展试点的近视防控适宜技术。

据介绍，7项适宜技术包括建设视觉友好环境、增加日间户外活动、培养健康用眼行为、筛查视力不良以及近视、建立视力健康档案、规范视力健康监测与评估、科学诊疗以及规范矫治。

马军特别提醒，父母要以身作则，和儿童一起少看电视，减少视屏时间，不躺着看书，多到户外运动，动态观察孩子视力的变化情况，尽早发现近视倾向或者趋势，采取相应干预措施。一旦发现孩子视力可能异常，要到专业医疗机构接受检查，明确诊断，并及时根据医生医嘱采取矫治措施。