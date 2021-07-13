华北雨季正式开启 这轮降雨为何强度这么大？

11日傍晚，中央气象台发布今年首个暴雨橙色预警，京津冀地区遭遇强降水，多地降水突破7月极值。据中央气象台监测分析，11日开始的这轮降水过程可以算作是今年华北雨季的开始。12日上午，中央气象台继续发布暴雨黄色预警和强对流天气黄色预警。

中央气象台监测显示，11日5时至12日14时，北京中南部、河北中南部、山西东南部、河南北部、山东中北部等地部分地区出现大暴雨或特大暴雨。上述地区出现8至10级雷暴大风，北京、河北局地出现冰雹天气。

中央气象台首席预报员张芳华说：“从极端性来看，河北邯郸、山西晋城和长治、河南济源、安阳和鹤壁等局地降雨量达220至342毫米；河北中南部和河南北部共有7个国家站日雨量突破7月极值。”

专家表示，此轮强降雨具有影响范围广、降水强度大、持续时间长、累计雨量大、伴有强对流和大风天气、致灾风险高等特点。

据介绍，本次强降雨过程受到深厚的低涡系统影响，且低涡东侧伴有强盛的低空急流，带来充沛的水汽和不稳定能量，非常有利于产生强降水。同时因低涡系统移动缓慢，本轮降水时间较长，累计降水量增大。此外，低空急流在太行山迎风坡辐合抬升，有利于局地产生更强降水。

截至12日12时，这次华北地区强降雨天气已向偏东北方向移动，强度也有所减弱。预计12日降雨主要位于华北北部和黄淮东部等地；13日，降水区将进一步向东向北移动，主要影响辽宁、黑龙江和内蒙古东部等地，强度进一步减弱。

马上进入“七下八上”防汛关键期，华北东北降水天气呈现增多趋势，专家提示，公众需留意临近天气预报，做好相关防范。

“强降雨易造成路面湿滑、能见度下降、低洼路段积水，对交通、排水等城市运行保障将造成较大影响，需提前采取应对举措。”张芳华说，遇雷雨和大风天气，需做好树木倒伏防范、室外搭建物和广告牌加固、户外高空作业安全防护等工作；农业生产需采取排水防涝、防风加固等措施，以减少灾害损失。（记者黄垚）