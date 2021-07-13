英国全面解封或带来巨大风险

上周，英国政府因宣布英格兰地区即将全面解封而遭到批评。英国防疫政策的变化，反映出一些西方国家政府的抗疫政策“选情重于疫情”的本质。一旦英国全面解封政策落地，疫情不仅不会被遏制，恐怕还有进一步蔓延的风险。

7月5日，英国政府公布英格兰地区最后阶段“解封”计划，拟于7月19日起取消佩戴口罩、保持社交距离、居家办公以及室内活动的人数限制等措施。尽管英国政府表示将根据疫情评估于12日正式确认是否实施解封，但该计划依然受到广泛批评。有英国媒体形容这是“一场豪赌”，称“向新冠病毒‘投降’的行为不可原谅”。新就任的英国卫生大臣也承认，解封后的英国将进入“未知领域”。

分析认为，英国近期正在遭受新冠病毒德尔塔变异毒株的冲击，单日新增确诊病例数也维持在2万至3万的高位，这种情况下提出解封，看似不可理喻，实则因循了英国约翰逊政府一直以来的抗疫思路。

去年疫情暴发后不久，英国首席科学顾问帕特里克·瓦朗斯即抛出“群体免疫”理论，期待通过容忍疫情缓慢发展，使大部分人在隐匿性感染后无症状或仅有轻微症状，从而在人群中获得普遍免疫以控制疫情。这反映出英国政府不愿承担因严格抗疫举措影响经济复苏的风险，也担心引发民众不满，“选情重于疫情”的背后是难以逾越的体制桎梏。英国也因此错失阻止疫情蔓延的最佳时机。

眼下英国提出全面解封，仍是去年抗疫思路的延续。看上去条件似乎已成熟：目前，英国成年人口中超过86%已接种一剂新冠疫苗，超过64%完成两剂疫苗接种，而近期疫情中的死亡病例数也有所降低。同时，英国近期接连爆发反封锁抗议活动，部分行业要求解封呼声日涨。不过，如果综合评估当前全球的抗疫形势，不难看出英国全面解封可能带来的风险。

一方面，新冠病毒德尔塔变异毒株在全球的蔓延势头并未消退。马来西亚卫生部8日公布的数据显示，该国当天新增死亡病例135例，创疫情暴发以来单日新增死亡病例数新高，累计确诊病例数也突破80万。9日，韩国宣布将把首都圈防疫响应上调至最高级别第四级，为期两周。11日，美国财政部长耶伦在二十国集团财长和央行行长会议后表示，美国“非常”担心新冠病毒变异毒株可能会危害到经济复苏。从这些情况看，疫情对全球的威胁可能进一步提升，在缺乏严格管控的情况下，英国难以成为世外桃源，有关数据恐怕还会继续上升。

另一方面，疫情在英国国内蔓延的势头未被遏制，存在变异风险。从英国政府公布的数据看，5月初，英国单日新增确诊病例数还只是1000至2000多例的水平，目前已蹿升至2万至3万的高位。在这种情况下解封，恐怕只会助长疫情蔓延，甚至为病毒的进一步变异提供条件。万一真出现新的变异毒株，那势必会给全球特别是发展中国家带来更大风险。在这方面印度已有前车之鉴，作为与印度关系密切的国家，英国尤其需要引以为戒。