德国人口十年来首次负增长

德国联邦统计局近日发布最新人口数据，截至2020年底，德国境内常住人口为8320万人，较前一年下降1.2万人，这是德国常住人口数自2011年以来首次出现负增长。

数据显示，2011年至2019年间，德国常住人口一直呈增长态势，总人口累积增加290万。但去年净移民人口减少，死亡与出生人口差额增加，造成了人口萎缩。德国媒体报道称，疫情严重限制了国际人员流动，特别是来自欧盟外国家的移民人数同比大幅下降。

德国是人口老龄化较为严重的欧盟国家。自上世纪50年代开始，吸纳移民一直是德国应对劳动力短缺问题的主要手段。德国曾先后与意大利、西班牙、希腊、土耳其等多国签订招工协议，引进了大量外籍劳工。

根据德国联邦统计局数据，目前德国共有2120万人拥有移民背景（其中1090万人已拥有德国护照），这一群体人数超过德国总人口的1/5。许多行业，如医疗保健、建筑工程和食品加工业，已经高度依赖外来移民。即便如此，据测算，随着经济发展和人口结构的持续变化，到2035年，德国就业人口数量仍将减少400万至600万。

这促使德国政府进一步加大力度引入移民。去年德国出台了《技术工人移民法》，全面放宽了对技术移民学历资格的限制，来自非欧盟国家的专业人员能够更容易地进入德国劳动力市场。但是，疫情对这一进程产生了一定冲击。德国联邦政府移民、难民和融入事务专员威德曼—毛茨表示，去年德国新增的技术工人和来自欧盟的工人数量下降了约25%，目前德国技术工人岗位大约有27万个空缺职位。

随着移民的引入，特别是2015年欧洲难民危机爆发，上百万难民涌入德国，引发了德国关于移民问题的争论。德国执政的联盟党在新近公布的9月联邦大选竞选纲领中将移民问题作为重要议题，表示要有效管控移民。

（本报柏林7月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月13日 17 版）