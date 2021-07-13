让更多人感受户外运动魅力

夏雨森在湖上划桨板。

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一次滑雪经历让夏雨森爱上了户外运动，他不断拓展新技能，学习新项目，并从上海搬到了浙江莫干山。在他的带动下，更多人在户外运动中释放压力、感受运动乐趣。很多游客和当地村民成为户外运动的爱好者，当地的运动氛围也越来越浓厚。

夏雨森是个户外运动爱好者。在浩渺的湖面挥桨，在陡峭的山崖上攀岩，在青翠的竹林间骑行，累了躺在岩石上小憩……这就是他日常的运动生活。

在浙江德清莫干山脚下见到夏雨森时，他刚跑完10公里山路。身穿运动服，头戴棒球帽，皮肤黝黑，身材高大健硕。“我喜欢在运动中享受自然山水，把锻炼融入生活，身体和精神都能得到放松。”夏雨森说。

运动中，感受生活的美好

聊起户外运动，夏雨森总有说不完的话。他曾经从事健身教练等运动相关工作，运动为他带来了很多快乐。

大学毕业后，夏雨森在上海开了一家酒店用品公司。工作之余，他喜欢约上好友，到街上玩轮滑。运动的时候，夏雨森也在思考，如何才能让生活更加充实？

2015年，一次在长白山的滑雪经历让他深受触动。虽然当时还是个新手，总会摔跤，但他很享受在雪道上飞驰的感觉，和雪道的亲密接触让夏雨森体会到户外运动的别样乐趣，从此他爱上了户外运动。

由于经常锻炼，夏雨森运动基础技能扎实，身体素质好，很多新项目学起来得心应手。从滑雪开始，他不断拓展新技能，学习新项目。从冲浪到攀岩，从溯溪到长板速降，只要与户外运动沾边，他都想尝试。

随着全民健身理念深入人心，更多人意识到运动和健康的重要性，有的人开始接触并喜欢上户外运动。“穿简单的衣服，吃健康的食物，尽可能融入自然、感受自然。”夏雨森是这样做的，也希望将这个生活理念带给身边的更多人。

“有的人周末会选择到山里徒步、露营，放松心情；有的人鼓励孩子参加户外拓展训练，磨砺意志品格。很多人都能在户外活动中找到放松身心的方式，各得其乐，这就是户外运动的魅力所在。”夏雨森说。

山林间，爱好与工作交融

莫干山坐落在浙江德清，云奇雾绕，修竹漫山，泉水淙淙，茶园连绵。直到现在，夏雨森依然清晰地记得2013年4月第一次骑行至此的情景，美丽的景色令他着迷，浓厚的运动氛围也让他深受感染。

在河北崇礼滑雪，去海南冲浪，去广西攀岩，各地的特色户外运动项目，夏雨森这几年体验了很多。但他始终对莫干山念念不忘。“经常有想要搬到莫干山生活的想法。”夏雨森说。

“我当时听到他的话，确实吃了一惊。毕竟我们在上海打拼了这么多年，生活也十分规律，这么做有点冒险。”身旁正在做甜点的妻子江赟说。

“自从爱上户外运动，我就在想，如果能将爱好变成工作，将运动融入生活也不错。”夏雨森说。于是2016年，夏雨森和妻子两个人租了辆大卡车，带着全部家当搬到了莫干山。

搬家之后，夏雨森在当地开了一家运动主题的民宿，并为此付出了很多心血和热情。民宿从改造到营业，仅花了5个月，夏雨森瘦了20斤，还蓄起了络腮胡。当地村民见到夏雨森，总开玩笑说：“大胡子来啦！”

夏雨森的民宿如同一家可住宿的健身房，攀岩墙、游泳池等各式健身设施应有尽有。为了提高游客的运动兴趣，他还鼓励大家参与——只要完成5个特定项目，就可以免费获得1间客房。

“我开民宿，就是想让大家运动起来。”夏雨森每周都会带着慕名而来的户外运动爱好者在莫干山穿梭，徒步、露营、溯溪、攀岩，让大家在运动中释放压力、感受运动乐趣。山水间，爱好、工作、生活就这样交织在一起。

新目标，带动产业火起来

为更好地推广户外运动，夏雨森每周二、四坚持举办“莫干山家庭运动日”。带着当地村民和游客徒步、骑行、划桨板，动起来、乐起来。所有补给、装备都是他自掏腰包，有时还要给同行员工补贴工资。

夏雨森说：“一个人玩终究只是爱好，只有让更多人感受到户外运动的魅力，才能推动项目和产业的发展。几年下来，看着更多人变得更健康、更阳光，看到莫干山的运动氛围越来越好，所有付出都值了。”

从“看山看水”到“游山玩水”，游客来莫干山出行的目的悄然发生了变化。打造“漫运动”小镇，通过运动让游客走进来、留下来逐渐成为共识。近年来，当地政府加大支持力度，莫干山镇全部行政村实现步道全覆盖，将村落、竹海和户外运动场地串联起来。

浓厚的运动氛围催生了产业集聚效应，当地举办了国际障碍挑战赛、跑山赛等活动。“每场赛事，少则几千人，多则上万人，各种赛事活动来到莫干山，带动了住宿、餐饮等消费，也擦亮了我们的体育名片。”德清县文广旅体局副局长沈国松说。

《 人民日报 》（ 2021年07月13日 14 版）