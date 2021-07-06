为手机挂号“关怀版”点赞

近日，“浙里办”APP对预约诊疗服务平台进行适老数字化改造，凡是60周岁及以上的居民，进入预约挂号界面后就会跳出“关怀版”界面，让老年人手机挂号更加顺畅。

科技让生活更美好，然而对老年人而言，日新月异的高科技却让他们追得很累。现实中，有些老年人在出门时不会用手机打车、在求医问药时不会用手机挂号等，让他们产生“被时代淘汰了”的挫败感。

究其原因，一方面是老年人受知识结构、生活阅历、思维方式等方面的影响，难以像年轻人那样迅速地接纳智能手机等新生事物。另一方面，社会有关方面针对老年人的数字化培训不足，相关设备设计得不到位，让部分老年人难以找到融入信息社会的渠道。

由此看来，手机挂号“关怀版”做了有关适老化改进，降低了老年人拥抱数字化时代的门槛，有利于增强老年人的获得感与幸福感。同时，为契合老年人使用习惯，保留了通过电话人工挂号的功能，通过语音助手自动匹配，真正做到了让老年人用得上、用得好。

在科技日新月异的今天，让科技产品更好地为老年人服务，许多时候缺的不是能力，而是换位思考的角度。打造老年友好型社会，要站在老年人的角度思考问题，“想老人之所想，急老人之所急”，应让科技更好地服务于老年人的实际情况，而不是让老人们去适应、顺从、迁就技术的发展。有关部门和企业要多倾听老年人的心声，多感受他们的渴望，在尊重老人的前提下积极回应老年人的利益诉求。（杨朝清）