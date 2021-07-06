人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

为手机挂号“关怀版”点赞

2021年07月06日08:20 来源：经济日报

　　近日，“浙里办”APP对预约诊疗服务平台进行适老数字化改造，凡是60周岁及以上的居民，进入预约挂号界面后就会跳出“关怀版”界面，让老年人手机挂号更加顺畅。

　　科技让生活更美好，然而对老年人而言，日新月异的高科技却让他们追得很累。现实中，有些老年人在出门时不会用手机打车、在求医问药时不会用手机挂号等，让他们产生“被时代淘汰了”的挫败感。

　　究其原因，一方面是老年人受知识结构、生活阅历、思维方式等方面的影响，难以像年轻人那样迅速地接纳智能手机等新生事物。另一方面，社会有关方面针对老年人的数字化培训不足，相关设备设计得不到位，让部分老年人难以找到融入信息社会的渠道。

　　由此看来，手机挂号“关怀版”做了有关适老化改进，降低了老年人拥抱数字化时代的门槛，有利于增强老年人的获得感与幸福感。同时，为契合老年人使用习惯，保留了通过电话人工挂号的功能，通过语音助手自动匹配，真正做到了让老年人用得上、用得好。

　　在科技日新月异的今天，让科技产品更好地为老年人服务，许多时候缺的不是能力，而是换位思考的角度。打造老年友好型社会，要站在老年人的角度思考问题，“想老人之所想，急老人之所急”，应让科技更好地服务于老年人的实际情况，而不是让老人们去适应、顺从、迁就技术的发展。有关部门和企业要多倾听老年人的心声，多感受他们的渴望，在尊重老人的前提下积极回应老年人的利益诉求。（杨朝清）

(责编：张文婷、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn