蛋壳提取物可制备牙科黏合剂

创新连线·俄罗斯

俄罗斯沃罗涅日国立大学和沃罗涅日国立医科大学科研人员在人造聚合材料的基础上加入了从蛋壳中提取的羟基磷灰石，开发出一种新型黏合剂，其化学组成和结构与真牙非常接近，可用于牙科黏合。相关研究成果发表在《国际分子科学杂志》上。

目前，牙科医生修复受损牙齿用的是人造材料，普通的修复物就是在这种材料基础上制成。复合材料以及固定修复物所用的胶，在性能和化学组成方面与天然牙组织——牙质有很大不同。因此，它们与真牙结合得很不好，有时会导致修复体的脱落。天然羟基磷灰石存在于各种固体组织中，包括牙齿、骨骼和蛋壳等，因此在其基础上制作的黏合剂可以很好地模拟牙质的特性和结构。

为检验研究成果的有效性，科研人员将修复物放在真牙上，部分修复物用新黏合剂固定，另一部分用商业牙科用胶黏合。之后，专家在牙齿上切下薄片，并用红外辐射研究了其结构。结果显示，由于与天然牙组织高度相似，新型黏合剂与牙质之间产生了稳定的联系，更牢固地黏合了人造修复材料。

沃罗涅日国立大学固体物理学与纳米结构教研室主任、物理数学博士帕维尔·谢列金表示，通过这种方法，可以选择特性和化学组成与特定患者牙齿非常接近的黏合剂。今后，研究人员计划打造不仅一层，而是整个组织，以便最大限度用类似天然牙齿的材料来替代受损部分。