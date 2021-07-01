北京：搭建预付监管平台 健全一键退费机制

作为消费者，最怕的就是“交的费还没花完，老板跑了”。

对预付费进行管理，最大限度保护消费者的资金安全，是各级政府都在探索解决方案。

如今，北京市石景山区开始“排雷”——建立起覆盖全区全行业的预付费监管平台，经过大半年的运营，已经吸引了全区近50%的中小企业加入。那么他们是如何突破账户资金监管、吸引商家加入等难题的呢？

挖雷

不合格商家进不了平台

“街道帮助我们收集到了辖区内所有营业商户，我们通过市场监管部门对商家进行审核。”石景山区政法委副书记孟全会介绍，预付监管平台由石景山政法委牵头、召集市场监管局、商务局、教委、文体局、街道等相关部门联动。只有手续齐全、经营规范的商户，行业主管部门才会上门沟通，不合格的商户根本没有机会得到邀请，这一步就把经营风险大的商户从消费者的选项中直接排除了。

目前，石景山区已有601家中小商户进入了这个监管平台。在玉泉路上的一家培训机构，记者扫描前台提供的平台二维码，就可以进入监管平台。首页上按照教育培训、洗车、美容等行业将商户进行了分类，点开后，可以看到信用比较好的商家都有哪些。

这就是为消费者进行的第一道防护——把“雷”直接挖出去。

排雷

锁定资金减少跑路损失

消费者最担心的就是商家突然跑路，预付费打了水漂。为了解决这个痛点，监管平台要求所有开展预付费业务的商户必须将预付费的20%纳入银行存管。一旦发现某商户资金异常或者投诉量增大，行业主管部门首先会上门了解情况，还会及时调取预付费监管平台上的消费、交易信息，帮消费者固定证据。

当出现问题时，银行部门将启动保证金监管机制，冻结商户剩余资金。“风险高的商户，资金监管比例将提高到40%，避免群众过大损失。”

此外，石景山的预付费监管平台还专门引入保险公司建立保障机制。石景山区政府专门与爱心保险经纪公司、太平洋保险石景山公司沟通，参照公共责任险新开设了一个险种——预付式消费信用监管和服务平台综合险，“由区消费者协会作为保险合同的投保人，计划投保100万元，基本覆盖平台中符合投保条件的企业。”

孟全会介绍，一旦发生商户倒闭、跑路等情况，将由保险公司进行理赔，形成最大范围内的风险对冲机制，尽可能减少消费者的损失，“这也是为社会管理引入了社会力量。我们估算过，如果出现商户爆雷，监管资金加上这部分保险理赔，基本上可以保证让每个消费者能拿回余额的60%。”

避雷

消费者随时可一键退费

在监管平台上，可以看到商家的营业执照，还能查询各种经营信息，其中页面中心位置上，留有一个专门的退款规则，这个规则下的说明非常简单：“无条件随时退费”。

这也是监管平台为消费者提供的一项保障。商户在跟消费者签订预付费合同时，必须扫描监管平台的二维码，签订电子合同。这样消费者随时可以查看、核实预付费使用情况，监管平台也会保留这些记录。只要是通过预付费监管平台签订的合同，消费者都可以在平台上发起一键退费申请，剩余的费用随时都可以要求商家按合同退还。

孟全会介绍，从2020年初开始，石景山区预付式消费专项整治工作专班成立后，曾经进行了广泛的实地调研。2019年5月至2020年9月期间，区12345市民服务热线受理预付费类数据为例，一年半以来共计办理相关工单13400件，其中2019年办理6340件，占同期案件的12.51%；2020年办理7060件，占同期受理案件的10.70%。可见预付费问题颇为集中。

而在预付费管理平台从去年9月24日试运行后，平台上商户从300多家，如今增加到了601家，涵盖了居民服务、洗车、健身、教育培训等全部14个行业大类，已经占了石景山区中小企业的近50%，但截至2021年5月底，只有4家企业被投诉，投诉内容也并不是倒闭、跑路、不退费等严重行为，这么大的下降幅度让监管平台的所有参与部门都特别振奋，“看样子我们设计的这个管理思路、监管办法、对冲机制都还是比较成功的。有这个基础，我们可以完善更多的细节，吸引更多的商家加入。”

期待

将预付费规范覆盖全市

优绩培训学校校长杜苏妮回忆，政府最初推出监管平台的时候，企业并不想加入，最大的担心是怕有的家长觉得太麻烦，不愿意续费。没想到推出后，特别受家长欢迎，“相当于政府为我们背书了一次，我原来以为的麻烦，反而是对我们的帮助。”

如同杜苏妮一样，在监管平台推出之初，因为没有要求必须加入，很多商家并不积极。“之前基本属于失管状态，如今又要管起来，如何增加商户加入平台的主动性，这是建设监管平台的最大难关。”孟全会说，监管平台不收任何管理费，还专门协调了银行，给加入平台的商户减免了第一年的U盾管理费，并且给予信用良好的商家免抵押贷款等优惠。

但最初跟商户沟通得也很不顺利，八角街道办事处平安办副主任王卉至今记得，当初跟辖区里162家商户介绍监管平台时，几乎没有一家主动加入。

最后，正是消费者的认可，促使商家转变了态度，也减少了监管平台与商户沟通的难度。如今八角街道已经有148家商户主动加入了监管平台。

杨庄路上的小院涮肉是餐饮业中第一家加入监管平台的商户，因为小店主人汤冬树也曾有过惨痛经历，“你来吃饭我是老板，可是我更多的时候是个消费者，我办过理发卡、健身卡，之前给儿子报的培训班也跑路了，前前后后，好几万都没了。那会儿要是有预付费监管，我的损失能少很多。”

加入监管平台后，汤冬树觉得深受其惠，“顾客敢充值了啊”。他希望预付费监管平台的覆盖范围能再大一些，“最好全市的商户都能加入进来，都在一个统一的平台内，我们要提前买课时包、健身卡的时候，进这个平台就能查到全市商家的情况，那消费起来就放心了。”

而孟全会的期待则是尽快出台规范预付费管理的立法，“我们现在的资金监管比例都是参照商务部前些年的规定，没有更多的法律依据，还有高风险商户如何监管、预付费监管账户何时可以冻结等问题，都需要立法来解释并赋权。” （记者 周明杰）