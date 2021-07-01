北京：出生医学证明可线上申领

记者获悉，北京通APP的3.5版本已在苹果商店及安卓各大应用市场正式上线。新版本开发了在线申领电子出生医学证明的新功能，可足不出户线上申领出生医学证明。

北京通APP新版本在主页新增了“临场交互”模块，目前已集合“扫一扫”“一码办事”“市民热线”“靓证”四项高频服务功能。在推荐服务区域内，“政务大厅”“居住证申领”“健康宝”“预约挂号”等9个常用服务一目了然，市民无需搜索，可以更加快捷地使用相关服务，并根据个人习惯进行个性化设置。

此外，新版北京通APP以疫情防控、政务办事、就医服务、交通出行、文化旅游和区级服务为主题，构建了6个服务专区，每个专区又以卡片式设计编排了高频服务内容，为市民提供更加高效便捷的服务体验。

值得一提的是，新版北京通APP还开发了在线申领电子出生医学证明的新功能。自2021年4月20日零时起在本市助产机构内出生的新生儿，在满足相关条件时，新生儿父母可凭有效期内的居民身份证，足不出户线上申领出生医学证明。（记者曹政）