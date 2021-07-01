北京：6月30日起可刷数字人民币乘地铁

记者从交通委获悉，自2021年6月30日起，北京轨道交通开启全路网数字人民币支付渠道刷闸乘车体验测试。已开通工商银行数字人民币业务的乘客，可在北京轨道交通已有24条运营线路及4条市郊铁路范围内，通过亿通行APP参与数字人民币支付刷闸乘车体验测试，感受数字化出行新体验。

已开通工商银行数字人民币业务的用户，需在数字人民币APP“子钱包”中的工商银行钱包项下点选“亿通行APP”，之后前往亿通行APP“数字人民币专区”开通乘车服务，即可通过亿通行APP使用数字人民币支付刷闸乘车。欢迎乘客参与此次测试，并可通过北京轨道交通路网乘客服务热线96123反馈使用体验。

市交通委表示，此次数字人民币在北京轨道交通全路网的落地应用，将更好地服务群众地铁便捷出行，后续，北京轨道交通还将继续推进数字人民币在售票、过闸等多场景下的多形式应用，持续优化提升数字化出行体验。（记者孙宏阳）