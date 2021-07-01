中国通过世卫组织消除疟疾认证

从国家卫健委获悉，世卫组织30日宣布中国通过消除疟疾认证，这是我国继天花、脊髓灰质炎、丝虫病、新生儿破伤风之后消除的又一个重大传染病。

消除疟疾是中国按照国际标准，结合中国实际开展的一项重大公共卫生行动，结束了疟疾在中国肆虐数千年的历史，在中国公共卫生史和全球消除疟疾史上具有重要的里程碑意义。

疟疾曾经是我国流行历史最久远、影响范围最广、危害最严重的传染病之一，新中国成立前每年约有3000万人患疟疾，其中30万人死亡，病死率高达1%。新中国成立后，我国经过了重点调查和防治（1949—1959年）、控制严重流行（1960—1979年）、降低发病率（1980—1999年）、巩固防治成果（2000—2009年）、消除疟疾（2010—2020年）等五个阶段。2010年，中国政府积极响应联合国全球根除疟疾倡议，确定了2020年实现消除疟疾的目标。

经过不懈努力，中国将疟疾本地原发病例从每年3000万降低至零，维护了人民身体健康和生命安全；建立了科学精准的疟疾防控策略和灵敏高效的报告、检测、治疗、监测和应急处置系统，具备了防止疟疾输入再传播的能力；研制了青蒿素等抗疟特效药和治疗方案，创新了1天内完成疟疾病例报告、3天内完成病例复核和流行病学调查、7天内完成疫点调查处置的消除疟疾“1—3—7”工作规范，积累了多部门和区域联防联控、边境地区防控合作等中国经验，为全球疟疾控制和消除贡献了中国智慧。

2016年4月,中国报告了最后一例本地原发疟疾病例；2017年后连续4年未发现本地原发病例；2020年11月，向世卫组织提交了消除疟疾认证申请。经过世卫组织现场评估，6月30日通过了国家消除疟疾认证，展现了我国履行国际义务、践行国际承诺的负责任国家形象。（记者金振娅）