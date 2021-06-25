美团外卖发布轻食商家扶持计划

6月25日，全民健康生活促进研究院成立一周年会议在京举行。会上，美团外卖联合全民健康生活促进研究院共同发布《轻食餐饮发展指南》，从营养健康、消费者体验等七大方面为轻食行业提供建议。同时，美团外卖发布“轻食商家扶持计划”，从流量扶持、专项补贴、产品优化、品类营销、经营指导、行业交流等方面助力轻食商家发展。

受访者供图

美团副总裁开莉表示，希望通过“轻食商家扶持计划”以及轻食餐饮发展指南，更好地发挥平台作用，帮助商家伙伴一起，更好地满足消费者健康生活的需求。

美团外卖社会责任委员会秘书长杨碧聪介绍，在流量扶持方面，美团将在美团外卖App首页增设健康餐专属频道为轻食商家引流；专项补贴方面，将为轻食商家提供红包补贴；经营指导方面，将通过开发专属培训课程，培养餐饮数字化人才为轻食商家提供经营指导。

此外，美团外卖还携手全民健康生活促进研究院启动了首期“健康生活+”主题沙龙，商家代表与营养专家围绕地方菜系的营养特性与健康化进行交流与探讨。

据了解，2020年6月，美团外卖联合人民日报社《健康时报》宣布共同成立外卖行业首个全民健康生活促进研究院。该研究院邀请了健康相关领域近20名国内专家学者加入，在营养健康、食品安全、心理健康、急救教育、用药安全等方面开展深度探索与实践，共同推进外卖配送服务向着更健康、更科学、可持续的方向发展。研究院成立一周年来，围绕前沿课题研究、公众健康科普、提升餐饮健康化及经营能力等领域，开展了多项工作。

中国工程院院士，国家食品安全风险评估中心研究员、科技总顾问陈君石表示，国家对于健康的重视是空前的，健康中国行动需要全社会的努力。期待未来研究院能够继续围绕餐饮外卖领域进行探索，为推动全民健康生活方式贡献更多力量。