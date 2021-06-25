毕业季莫成“烧钱季”

有关调查显示，一些大学应届毕业生在毕业时候的花费超过数千元，个别甚至上万元，用于相互赠送纪念品、拍写真集、聚餐、外出旅游等，毕业季几乎成了“烧钱季”。

三十年前，笔者大学毕业时，同学之间既没有相互赠送纪念品、做写真集、聚餐，也没有外出旅游，每人只花了三五元钱买一本毕业纪念册，然后在纪念册里相互留言，写下一些道别、祝福之类的赠言。这么多年过去，同学情谊并没有受影响。相反，那本纪念册中的一句句道别、祝福之类的赠言却深深地烙在心中，成了一个永久的美好回忆。可以说，这种纪念方式是花再多的金钱也买不来的。

如今，有的大学生，甚至中学生、小学生，在毕业时把毕业方式搞得格外“奢华”，花费不小。不能不说，这是消费观、人情观的一个误区。如果家庭条件允许，同学之间适当花点小钱，相互赠送一点有意义的纪念品或一起吃顿便饭，也无可厚非。但问题是，学生的所有开支都得向父母伸手要。过度花费不但无形之中增加了父母的经济负担，也容易使同学之间的情谊变得庸俗化。

笔者以为，学校有责任、有义务给即将毕业的学生上一堂“消费课”。一方面，在纪念毕业的方式上，学校可以组织学生开展一些诸如临别赠言、临别合影、临别座谈会等活动，这些纪念方式既“高大上”，又节俭、隆重，还很有纪念意义。另一方面，要加强学生消费观的引导和教育，积极倡导节俭、简洁，摒弃奢华、铺张，从而使学生的毕业方式更有纪念意义。(叶金福)