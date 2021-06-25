海口：打通新冠疫苗接种“最后一公里”

【疫苗接种进行时】

日前，第六届大致坡琼剧文化节在海口市美兰区大致坡镇琼剧文化广场拉开帷幕。美兰区利用村民们聚集看戏的好时机，安排新冠疫苗移动接种车开到了演出现场。

“现在身体有没有哪里不舒服，以前体检有没有什么问题？”在接种问询台前，10余名戏迷经过接种人员一系列详细询问后，开始血压测量。在确认其健康状况稳定的情况下，进行新冠疫苗接种。

“今天我来看戏，没想到还能在现场接种疫苗，真是太方便了，打疫苗和看戏两不误。”70岁的戏迷陆玉凤表示。

在海口日月广场免税店，前来购买商品的市民游客较多。记者观察到，前往2辆疫苗移动接种车接种的人都不少。“这样的流动接种点太方便了，白天上班，没时间到医院去打，晚上出来逛街就能接种疫苗，啥也不耽误。”接种完毕的符女士说。

海口市卫健委相关负责人介绍，自新冠疫苗接种工作开展以来，海口市积极加大对适龄人群的宣传动员力度。一方面，海口市积极借助各种宣传载体和平台加强新冠疫苗接种知识宣教；另一方面，由各区借助区级领导分包镇街、镇街主要领导分包村居的五级网格化防控体系优势，组织辖区社区、村居工作人员、网格员以及志愿者深入村居（社区），上门入户开展走访宣传，以全面提升群众新冠疫苗接种意愿。

同时，海口市卫健委还积极把党史学习教育转化成为民办实事具体行动。采取“固定接种点+临时接种点+流动接种组+移动接种车”模式，通过在人流量比较密集的大型商圈、公园、高校设临时接种点，把移动接种车开进社区、养老院、偏远的乡村等地，将新冠疫苗接种工作从城区延伸至乡村。针对行动不便的人群，各区也积极采取上门接送服务，积极打通疫苗接种“最后一公里”，实现适龄人群“应接尽接”。

为方便平日工作较忙的市民接种疫苗，海口市要求全市各固定接种点、临时接种点等延长疫苗接种时间、节假日正常接种，很多接种点都将接种时间延长到了每天晚上10点。

海口市还积极借助互联网和大数据平台优势，通过线上预约平台，为重点人群定向发送预约提醒短信，在“健康海口”“椰城市民云”“支付宝”等公众号或App平台提供网络预约服务，减少市民排队等待时间，提高接种效率。

据统计，截至6月21日，海口市累计接种新冠疫苗3820295剂次，累计接种率达85%。其中，第一针累计接种2046958剂次，第一针累计接种率达91%；第二针累计接种1773337剂次，两剂次完成率达79%。