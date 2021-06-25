三种“征信修复”骗术 你入过坑吗

你的征信记录上有逾期信息吗？如果有人帮你“修复”征信记录，你会花钱去办吗？随着征信被社会逐渐重视，市场上出现多种打着“征信”旗号的虚假广告和诈骗套路。近日，北京青年报记者调查发现，目前市场上有三种与所谓“征信修复”有关的骗局，需要大家特别防范。

骗局一：花钱请人帮你“修复征信”

央行提示：“征信修复”不靠谱且涉嫌违法

北青报记者发现，在互联网上以“征信修复”为关键词可搜到不少“中介”的广告，有的表现得很隐蔽。比如，有中介称自己只是提供“征信异议申诉”方面的咨询，报价2000元，具体情况必须电话沟通。取得联系后，中介会说具体收费要根据征信报告的情况来定价，可以先签合同再缴费，办不成会退费，多久能办好说不准，可能至少要一个月。从报价来看，消除一条逾期记录需要1000至3000元不等，如果不良记录很多还可以打包定价，单价会便宜些。

北青报记者发现，警方和法院判决公布了不少相关诈骗案例，骗子们收了钱要么找借口拖延，要么直接失联。

2019年11月，焦某声称可以帮人修复征信记录，张某信以为真，付了6000元。过了很久，张某的征信记录都没变化，焦某收了钱并没办事，张某这才感觉上当受骗。法院查明，焦某在明知自己不具有办理委托人请求事项的能力的情况下，以给被害人张某修复征信不良记录为由骗取张某6000元，用于个人生活支出。法院认为，焦某的行为已构成诈骗罪，最终判决焦某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元。

重庆的邹某，曾在微信上发布能够修复征信、消除黑名单的虚假信息，骗了马某1500元钱。法院查明，除了“征信修复”假广告，邹某还曾发布可办合法驾驶证、可消除酒驾、超速等违法记录、卖库存车等虚假信息，骗了另外5人5万余元。法院最终以诈骗罪判处邹某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。

业内人士指出，诈骗分子的广告里经常会配上“银行”发出的征信信息修改的短信截图，甚至还有与“银行客服”通话的视频，让人感觉成功率很高。但实际上，这是一套精心设计的“诱饵”，短信截图都是PS出来的，故意用编造出来的成功案例来骗取信任。

央行有关人士表示，这些案例都是典型的“征信修复洗白”诈骗。他们以“征信修复、洗白、铲单”“异议申诉咨询、代理”为名义开办业务或发布广告，有的收取高额费用后失联，有的教唆个人用“非恶意逾期”理由无理申诉，或运用虚假材料等非法手段以图修改不良信息，通常修改失败后不退款或失联。

根据《征信业管理条例》第十六条规定：“征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为5年”。根据相关法规政策，个人信用报告不良记录不适用于“信用修复”，不良记录在不良行为或事件终止5年后自动删除。

据了解，信用报告里的不良信息，任何人都无权随便更改删除；如果出现银行失误、不法分子盗用身份等特殊情况形成的不良记录，可以依法提出异议。

央行有关人士指出，根据《征信业管理条例》第二十五条，个人认为信用报告信息存在错误、遗漏的，有权向征信机构或者信息提供者提出异议，要求更正，不收取任何费用。利用非常规手段不仅不能清除展示无误的不良信用记录，甚至会对个人造成不良影响。

骗局二：培训“征信修复”费用不菲

央行提示：“征信”领域不存在“修复”说法

北青报记者发现，在网络上搜索“征信修复”，除了中介，还有不少培训课程的广告，价格从几百到数万元不等。

北青报记者以客户名义，随机联系了其中一家公司。工作人员直言，学员学会之后，在可以接单的范围内，修复成功率高达90%以上。根据市场情况，修复一条能赚1000~3000元不等，做得多赚得多。“交3980元学费，能学会相关技术，一年内可电话微信免费咨询，学会了就可以出去自己做。”

这些机构究竟能教学员什么真本领呢？公开报道显示，这些所谓“征信修复”培训的核心内容就是教人造假骗银行。

济南的马先生信用卡曾有几次逾期，心里一直不踏实。2019年4月份，在微信群里看到有人发广告称能培训“修复征信，漂白黑户”，他动了心。马先生来到这家公司，交了200元，先试听了一门公开课。他记得，试听课主要就是讲师鼓吹自己多了解银行政策，讲授了如何规避银行的监管，如何使用信用卡能更快地提额，如何刷流水等，但并没有讲如何修复征信。

听完这节200元的公开课，工作人员告诉马先生，如果想真正学会如何修复征信，需要参与后续的“品牌课”，培训价格为19800元。对方还说，学会了这些技术，不仅能把自己的征信记录“洗白”了，还能靠这个手艺赚钱。

马先生觉得很划算，就交了钱开始学“品牌课”。可是学着学着，他却越来越感觉心慌，因为课程核心就是“造假”。讲师告诉学员，一定要想办法让银行知道逾期是人力不可抗的原因造成的，要找出特殊理由让银行相信并同情你，为此必须想办法弄到证明。比如托熟人或者私刻假章伪造病历等。马先生感觉这样的做法太危险了，随时会出事。他想退出课程并要求退款，但被对方拒绝。

还有一些学员参与此类培训后称，讲师也强调，修复征信的关键是逾期原因，他们提供的原因千奇百怪五花八门，如地震、泥石流、见义勇为、妇女被拐卖、生孩子难产昏迷、被传销组织控制等等。讲师称，不管什么原因，关键是要拿出证明，造假也无所谓。

业内人士透露，异议申请的资料，有关部门都会一一核实，所以不要抱有幻想，被查出资料造假可能有更大的麻烦。

央行有关人士表示，以培养征信修复、信用修复专业人才为口号，谎称教授征信、信用修复技巧或提供征信修复师、征信管理师的培训、考证服务，实则为骗取高额费用或个人信息。征信修复师、征信管理师证均未得到人力资源和社会保障部认可，不具备合法性。征信领域也不存在修复这一说法。

骗局三：招收征信代理、加盟

央行提示：不得采用加盟等从事征信业务

除了征信修复的培训，不少机构还对外声称可以通过代理和加盟一起来赚钱。

某培训机构工作人员称，他们公司也招收代理，“代理就是你去找客户，我们来解决问题。”据其介绍，代理分为不同级别，成为初级代理需交一万元，每单可提成50%。

据了解，不论是代理还是加盟，上当受骗的人也不少。2019年8月，湖南一家公司对外吹嘘“征信修复是国家战略，公司有批文和经营牌照”，艾先生动了心，交了2.98万元成为岳阳市“独家代理”。双方约定：代理享受600元/条个人逾期征信修复价，市场价不低于1500元/条。

没过多久，艾先生向该公司上报两条逾期单，其中一条是他妻子的，境外刷信用卡150美金，逾期一个月，公司承诺90天内修复好。最终提供的解决办法竟是 “伪造假病历、住院证明”。普通人都能一眼看出是假的“证明”递交给银行当然没有被采纳。这两条逾期都没有成功修复，艾先生发觉被骗，找对方协商退费，却迟迟没有结果。

央行有关人士表示，这类骗局以征信市场需求量大，有前景为理由，诱导受骗者用代理、加盟方式办征信相关业务，实则为骗取代理、加盟费用。

根据《征信机构管理办法》第五条，设立个人征信机构应当经中国人民银行批准。根据《企业征信加盟代理机构备案管理办法》第二十四条，任何组织都不得采用加盟、代理、挂靠等方式从事企业征信业务。

文/本报记者 程婕 统筹/余美英

央行提示

“征信修复”既不靠谱又涉嫌违规违法

“征信”领域不存在“修复”说法

任何组织不得采用加盟、代理等方式从事企业征信业务