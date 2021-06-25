在“6·26”第34个国际禁毒日即将到来之际，笔者来到云南省普洱市采访。该市毗邻世界毒源地“金三角”，是我国打击涉毒违法犯罪的前沿阵地。

今年以来，驻守在这里的云南出入境边防检查总站普洱边境管理支队共查获毒品案件95起，抓获犯罪嫌疑人108人，缴获各类毒品1.3吨，缴获各类易制毒化学品59.89吨，全力确保边境地区安全与和谐稳定。

守住“点”

“停车，停车！”4月22日19时50分，该支队孟连边境管理大队执勤民警在边境一线的公开查缉点进行临时查缉时，两名驾驶摩托车的男子见势头不对掉头逃跑，执勤民警立即驾车追赶，在追出1公里左右后，成功将两名男子拦截。经过检查，当场从摩托车上的编织袋内查获冰毒22包，共计4.24公斤。

在普洱486公里边境线上，无论烈日炎炎，还是大雨倾盆，总能看见全副武装的执勤民警，他们常年奋战在缉毒一线，全力维护着祖国边境的安全与稳定。

控住“线”

“为什么带这么多现金？要带到哪里？”面对执勤民警的询问，一名男子显得不知所措，支支吾吾。3月26日3时许，该支队澜沧边境管理大队雪林边境派出所民警在边境一线开展治安巡逻时，发现一名男子的行李箱内装满现金，多达38万余元。

“深夜携带这么多现金蹲守在路边肯定有问题。”果然，执勤民警在不远处的编织袋内查获了鸦片33.87公斤。经审讯，该男子对携带现金购买鸦片的事实供认不讳。

在禁毒战场上，该支队及时总结毒品案件特点，采取执勤点位“前移”“侧应”“隐退”相结合的方式，常态化将查缉力量分布在小路便道，与毒贩展开一场又一场“敌避我守、敌绕我进”的斗争。

管住“面”

“陈某家中好像有人在吸毒，你们赶快去看一下。”5月14日，该支队孟连边境管理大队勐啊边境派出所民警在辖区开展治安巡逻时，一名辖区群众向民警举报。随后，民警对陈某住处进行全面检查，当场从一个纸箱内查获毒品4.3公斤。

“要筑牢广大人民群众远离毒品的‘隔离带’‘防火墙’，就必须加大禁毒宣传力度，发动群众积极举报涉毒案件线索，让识毒、防毒、拒毒的正能量不断传递。”该支队党委副书记、支队长黄伟说。

几年来，云南出入境边防检查总站普洱边境管理支队坚持“除源头、断通道、抓毒枭、摧网络、打团伙”的禁毒策略，在普洱边境筑起一道坚固的禁毒钢铁长城。