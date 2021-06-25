供销菜市场受青睐（消费万花筒）

一大早，家住吉林长春市南关区民康街道西门里社区的刘大姐就来到社区内的“供销社丰农惠民驿站”，进店挑选心仪的果蔬。

蔬菜、水果、粮油等绿色农产品琳琅满目，并有完整的质量追溯系统，商品价格普遍低于市场价格的10%至20%……在吉林，像这样的超市不止一家。它们就是吉林省供销系统2020年上半年启动、推广的项目——“供销社丰农惠民驿站”。

据项目负责人刘双良介绍，驿站把每个村的农副产品根据订单纳入规模化种植，带动“一村一品”扩大市场，大大降低了农资投入。同时，驿站采取“线上代购+线下大集+定向服务”模式，利用社区空闲场所，将农民专业合作社和生产加工企业生产的农副产品直接投放到社区，再利用顺丰快递网络快速送到居民家中，省去中间环节。

截至目前，“供销社丰农惠民驿站”拥有线下社区网点51个，超市、便利店208个，自提点10万多家，实现全省乡镇全覆盖，对接农民专业合作社269个，有效促进农民增收，也为市民提供了物美价廉的农副产品。

除了加速线上线下融合、走进居民社区，供销系统的菜市场还加快升级改造、越来越“智慧”。

走进位于湖北武汉市江汉区的“合合鲜”妙墩菜场，空气清爽、灯光明亮，蔬菜、水果、水产、肉类各类档口分门别类，干净整洁。5G智能监控与测温探头、菜价公示屏、扫码支付等各类设备一应俱全，室温控制在26摄氏度，还有3名专职保洁人员，让人有种逛商超的舒适感。

“菜场环境好了，顾客就多了。”在菜场经营范记干鲜调料批发店的范延林说。

据“合合鲜”妙墩菜场经理黄冲介绍，老妙墩菜场建于上世纪90年代，以前没空调、没保安、没保洁，一到夏天菜场就充斥着腥臭味。如今经过湖北省供销合作社直属企业——湖北供销惠侬生鲜供应链管理有限公司的升级改造，管理提升了，人气也更旺了。菜场依托供销合作社农产品基地，可实现蔬菜直供、质量可控。与商超生鲜超市相比，菜场的蔬菜价格能便宜20%至50%不等。为确保市民购买放心菜，菜场提供了智慧农贸触摸查询机、公平称重台等服务设备。此外，各档口市场监管部门的每日农残检测会在菜场公共显示屏滚动播报。

惠侬生鲜副总经理刘喆说，目前公司在武汉经营的32家生鲜农贸市场全年不休，日均销售各类生鲜食品超千万元，服务范围覆盖武汉300余个社区。下一步，公司将与即时配送互联网购物平台合作，推进武汉老旧菜场改造提质扩面，促进供销服务创新升级。

中华全国供销合作总社党组书记、理事会副主任韩立平表示，近年来，供销系统加强农产品流通服务，大力推进农产品市场建设，加快发展县乡村三级电商服务和物流体系，初步构建起联结产地到消费终端的市场网络，2020年全系统销售农产品2.2万亿元，同比增长19.5%。未来，要加快建设供销合作社农产品冷链物流骨干网，加快形成布局合理、高效顺畅、产地市场、集散地市场和销地市场有机联结的供销合作社农产品市场体系，提高可持续发展能力。

《 人民日报 》（ 2021年06月25日 17 版）