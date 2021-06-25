加强宣传预防 护航孩子成长

随着一声鸣笛，一艘写着“禁毒先锋号”的主题游船在杭州武林门码头起航。6月2日，由浙江省禁毒办主办的2021年全民禁毒宣传月活动在杭州启动。

“希望可以通过这种新颖的形式向百姓全方位宣传禁毒知识。”杭州市拱墅区公安分局禁毒大队许明说。

6月26日是第三十四个国际禁毒日。为防范新型毒品对人们产生严重危害，向全社会特别是青少年进一步宣传新型毒品滥用危害，切实提高识毒拒毒防毒能力，国家禁毒委员会部署全国禁毒部门以“防范新型毒品对青少年危害”为主题，全面开展宣传教育活动。

2020年，全国破获毒品犯罪案件6.4万起，抓获犯罪嫌疑人9.2万名

6月的一天，宁夏回族自治区石嘴山市惠农区社区戒毒人员金满仓（化名）来到社区办公室，将一面锦旗送到了禁毒专干岳巧娥手中，“万分感谢你们……”

金满仓是一名有着十几年吸毒史并且反复复吸人员。长期沾染毒品，让他的家庭支离破碎，生活极度困难。岳巧娥得知情况后，帮助金满仓申请了最低生活保障和民政临时救助。经过及时治疗，金满仓身体慢慢恢复。他激动地对岳巧娥说：“若不是你们，我可能坚持不到今天，我会好好执行社区戒毒。”

打击贩毒网络、抓捕毒枭逃犯、救助吸毒人员……国家统计局一项调查显示，人民群众对全国禁毒工作满意度平均达96.96%。“2020年，全国禁毒部门深化打击整治行动，持续推进‘净边’专项行动，合力堵截境外毒品渗透内流；深化‘拔钉追逃’，集中抓捕毒枭逃犯；推进‘除冰肃毒’，捣毁制毒厂点；打击消费端贩毒网络，破获‘集群打零’案件；深化打击芬太尼类物质等新型毒品犯罪‘902’专项行动，全面防控新型毒品风险危害；创新麻醉药品和精神药品管理，防范流弊滥用，各项禁毒缉毒工作取得了积极成效。”国家禁毒办有关负责人介绍。

据了解，2020年，全国共破获毒品犯罪案件6.4万起，抓获犯罪嫌疑人9.2万名，缴获毒品55.5吨，新发现吸毒人员同比减少30.6%。

“我们每年都对毒品问题严重地区进行认定、跟踪和评估，问题严重地区经过整治取得明显成效的将被摘除帽子，同时也将有一批新的问题严重地区纳入国家重点整治范畴。”国家禁毒办有关负责人介绍，2020年，在全国禁毒部门的整治攻坚下，34个地区摘掉了毒品问题严重的帽子。同时，各地深化禁毒脱贫攻坚，23.1万名涉毒贫困人口全部如期脱贫。

2020年6月，甘肃省兰州市七里河区“智慧禁毒云平台”上线，该平台集吸（贩）毒人员管控、疏导帮扶、教育培训、跟踪监控、毒情监测等于一体。“近年来，禁毒工作实施大数据战略，实现了禁毒工作的科技化、智能化、先进化。”七里河区禁毒办主任、七里河公安分局副局长周惠民说。

据介绍，在禁毒国际合作领域，国家禁毒办深度参与联合国关于大麻相关物质列管建议的审议表决，积极引领上合组织等多边禁毒合作，举办首次中欧禁毒对话，强化与有关国家在芬太尼类物质管控等领域的禁毒交流合作，推进“平安航道”等联合缉毒执法行动，合力打击跨国跨境毒品走私贩运。

我国新型毒品问题总体可控，但制贩、滥用新型毒品问题增多

当前，我国新型毒品问题总体可控，没有形成规模滥用，但受全球毒品形势影响，制贩、滥用新型毒品问题增多，特别是新型毒品的伪装性、迷惑性特点，极易给青少年带来诱惑和危害。

据统计，截至2020年底，全球已出现新精神活性物质1047种，其中约450种为近5年新出现的种类。新型毒品形态各异、五花八门，为逃避监测查缉，进行掺杂加工或者改换包装，伪装性极强，与传统毒品在形态上有着巨大差别。这些毒品隐蔽性强，青少年甚至成年人都很难辨识，极容易误食。不久前，成都海关连续查获两起利用国际邮包走私新型毒品LSD致幻剂入境案。这种毒品毒性极强，几微克就足以让人产生幻觉。

相对于成年人，毒品对未成年人的危害更大，但年轻人恰恰缺乏警惕意识。“交友不慎，是青少年误入‘毒圈’最直接的因素。如果不慎结交涉毒人员，加之青少年自控能力差、心智不成熟，就容易误入歧途。”山东省青州市公安局禁毒大队教导员石晓阳说。

关口前移，预防为先，毒品预防教育的普及度提高

紧邻武汉长江大桥、黄鹤楼，位于临江大道上的湖北省武汉市首个禁毒主题公园近日开园。公园内设置禁毒宣传板块，涵盖了禁毒史、禁毒法、远离毒品妙招等内容。

开设禁毒主题地铁专列、翻唱禁毒版民谣、将禁毒知识列为考题、设立校园禁毒读书角……近年来，全国禁毒部门积极创新宣传教育形式、深入开展青少年预防教育工作，人民群众识毒、防毒、拒毒能力明显增强。

“珍爱生命、拒绝毒品，做一名自觉抵制毒品的少年！”近日，由湖南省永州市禁毒民警和禁毒志愿者组成的禁毒宣传分队走进中小学校宣讲禁毒知识，千名学生在聆听禁毒宣讲后感慨。

“我们坚持关口前移、预防为先，通过不断提高毒品预防教育的普及度，帮助青少年了解新型毒品危害，清醒拒绝新型毒品诱惑，全面筑牢青少年‘无毒’防线。”永州市副市长、市公安局局长、市禁毒委副主任车丽华说。

据了解，国家禁毒办会同教育部连续5年组织开展全国青少年禁毒知识竞赛，勉励广大师生努力学习禁毒知识，坚决抵制毒品侵害。其中，2020年，全国共有21.3万余所学校的8899万余名学生参与全国青少年禁毒知识竞赛网络，学生参与率创历年新高，达到了“教育一个孩子，影响一个家庭，带动整个社会”的良好效果。

目前，失学辍学青少年、农村留守儿童、进行社区矫正的青少年等群体是我国禁毒宣传教育的重点人群。“下一步，我们将把防范新型毒品危害宣传教育融入家庭帮扶、就业帮助、关爱救助等活动，并将其纳入文化娱乐服务、出租车、物流快递等重点行业职工岗位培训中，提高相关人员的法治意识、防范意识。” 国家禁毒办有关负责人介绍。

《 人民日报 》（ 2021年06月25日 12 版）