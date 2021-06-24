收纳整理师“月入过万” 新兴职业如何走得更远

“家有萌娃，玩具凌乱遍地”“打开衣柜，四季衣物混成一团乱麻”……如果你也有这些烦恼，又下不了断舍离的决心，不妨试着求助收纳整理师。

何谓收纳整理师？作为2021年人社部新增职业工种，这一行业进入我国已有十几年时间，不少家庭受益于高质量的收纳整理，创造了更为整洁的居家空间。随着消费升级，人们越来越看重生活品质，收纳整理师成为适应新需求的必然。不过，比起收纳整理师的“魔术手”，其不菲的收费价格更受关注。网上出现一种声音，认为整理收纳师“月收入过万”“叠叠衣服就能赚到钱”。类似的宣传手段，吸引不少年轻人想入行“赚大钱”。实际上，就工作时长和劳动强度而言，现阶段不少高端家政服务人员都能月入上万，一些金牌月嫂、育婴师，月入数万仍“一嫂难求”。高薪的背后，是市场对家政人才专业化肯定、对高素质人才的渴求。因此，单看整理收纳“月入上万”，年轻人就扎堆盲目入行并不可取，必须理性评估吃苦耐劳和热爱整理的天性，苦练内功才能坚持下去。近些年来，人社部不断增补新职业的种类，不少网红职业得到认可，想要实现行业良性发展，离不开专业规划和精细化分类，摆脱急功近利的思维，踏踏实实“择一业，成一事”，在新赛道上行稳致远。（白晶晶）