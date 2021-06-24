“简简单单买张票”不该这么难

最近有媒体发现，微信购票入口、飞猪、携程、去哪儿等平台均有相关弹窗广告，让人不胜其烦。另外，部分网络购票平台的价格标识、套餐捆绑也让消费者直呼“看不懂”。

网络购票的消费者苦弹窗广告和套餐捆绑久矣。很明显，关不完、严重影响用户正常上网购票并且还存在安全风险的弹窗广告，已经触及了法律红线。对于“牛皮癣”式的弹窗广告的治理，应该说并不缺乏制度和法律，网络默认搭售现象，也早就被明令禁止。但在不少网络购票平台上，“满屏”的购票链接都被莫名捆绑了一大堆保险、酒店等优惠券，并美其名曰“优享礼包”，让人难辨真假。消费者网络购票，就图一个方便、快捷。而动辄霸屏的弹窗广告和让人看不明白的捆绑套餐，却让消费者期许的方便和快捷严重打折。不加节制、无法关闭的弹窗广告、将搭售作为标配的营销方式，无疑缺乏对于消费者的基本尊重。要真正让“简简单单买张票”不再成为用户的奢望，让平台真正把用户和合规意识放在心上，还是需要相关法律与规定的严格执行，切实压缩平台的侥幸心理和打擦边球的空间。说白了，某些平台不“肉痛”，就不会改正。（朱昌俊）