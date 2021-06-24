全民健身 弘扬奥运精神

迎接6月23日奥林匹克日，是我国重要的传统性群众体育活动。近日，多地举办各具特色的庆祝活动，弘扬奥林匹克精神、传播奥林匹克理念、推广奥林匹克文化。

奥林匹克日由国际奥委会于1948年设立，旨在纪念现代奥林匹克运动会。自1987年以来，中国奥委会积极响应国际奥委会号召，每年开展奥林匹克日庆祝活动。

20日上午9时，中国奥委会2021年第三十五届奥林匹克日活动在北京、张家口、杭州、成都、三亚、繁峙、织金七地同步启动，数千名体育爱好者参加了健步走、奥林匹克文化营、冰上运动体验等活动。各地在开展活动时，注重融入当地文化元素，体现了浓浓的地域特色。三亚分会场活动在大东海沙滩进行。现场设置了极具沙滩风情及亚洲沙滩运动会元素的沙滩排球、沙滩足球、沙滩趣味活动等沙滩体育项目，吸引了400多名体育爱好者报名参加。

向青少年推广普及冬奥知识和奥运文化，也是今年奥林匹克日相关活动的重要元素。北京冬奥组委新闻宣传部推出奥林匹克教育项目“同上一节冬奥课”。22日，北京15名冬奥小记者，在首都体育学院冬奥驿站，通过视频连线的方式，与井冈山毛泽东红军学校的学生一起学习建党百年来我国参与奥林匹克运动的历程。作为北京课堂的主讲老师，首都体育学院教授茹秀英说，北京冬奥会不仅给中国带来了精彩的体育赛事，也带来了丰富的教育资源，希望孩子们能了解体育在增强体质、健全人格、锤炼意志等方面的意义。

为迎接奥林匹克日，中国科技馆“科学体验营”开启“科技冬奥”系列主题活动，以10—12岁青少年为主要受众，开发融合冬奥与科普的主题活动。20日，参加体验营的孩子们设计制作了冰陀螺，专业老师富有趣味地介绍与冰陀螺有关的离心力、角动量守恒定律等知识，展现了这一北方冬季常见冰上游戏所隐藏的科学魅力。

在中国奥委会2021年第三十五届奥林匹克日北京主会场，中国奥委会秘书长宋克勤宣读了国际奥委会主席巴赫的贺词：在全世界共同面临新冠肺炎疫情挑战的时刻，体育团结、希望、坚韧与乐观的力量凸显出更重要的意义，这正是我们共同庆祝奥林匹克日和弘扬奥林匹克精神的原因所在。国家体育总局副局长、中国奥委会副主席高志丹说：“希望大家都积极动起来，积极参与体育运动，推动全民健身与奥运同行，以实际行动庆祝党的百年华诞，为建设体育强国、成功举办北京冬奥会添砖加瓦，贡献力量。”

《 人民日报 》（ 2021年06月24日 11 版）