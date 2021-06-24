本报北京6月23日电 （记者李红梅）6月23日，在国家医保局等相关部门组织和指导下，全国各省份组成联盟开展第五批国家组织药品集中带量采购在上海产生拟中选结果。61种拟采购药品采购成功，拟中选药品平均降价56%。按集采前价格计算，涉及公立医疗机构采购金额550亿元，创下历次集采新高。

本次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌等重大疾病用药，相关患者治疗费用将明显降低。从采购药品剂型看，注射剂的数量占本次集采品种总数的一半、涉及金额约占70%，成为主力剂型。

医药企业高度重视此次集中采购，201家企业的355个产品参与投标，148家企业的251个产品获得拟中选资格。其中，10家外资企业的11个产品中选，138家国内企业的240个产品中选。外资中选企业数为历次集采最高。

据介绍，本次集采在坚持“量价挂钩、招采合一”的基本原则和“国家组织、联盟采购、平台操作”工作机制的基础上，进一步微调完善规则：一是更加注重中选产品供应保障，进一步明确企业保障供应的责任，并引入确定备选企业的条款。二是将企业的价格和招采信用评价情况纳入集采中选条款，对诚信经营、履约记录良好的企业予以支持，对失信违规、履约记录差的企业予以约束。在质量方面，继续坚持以通过一致性评价作为仿制药参加集采的门槛。集采制度在质量、价格、供应、信用等方面的规定逐渐完善和平衡。

国家医保局成立以来，已开展5批药品集中带量采购，覆盖218个品种，涉及市场容量达2200亿元。

按照常态化制度化开展药品集中带量采购工作的要求，今后，国家组织药品集中采购范围将持续扩大，以临床用药需求为导向，确保药品质量及供应，提高群众受益面和获得感。

《 人民日报 》（ 2021年06月24日 02 版）