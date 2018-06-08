朗沐上市四年　为抗VEGF治疗提供自主创新方案

人民网北京6月8日电 （曾璇）黄斑变性是老年人比较常见的一种眼病，是发生于中老年人眼底黄斑部的一种退行病变，其中湿性黄斑变性有眼底出血、水肿、结斑症状，对视力影响极大。作为抗VEGF治疗的自主创新方案，朗沐（康柏西普眼用注射液）在其上市四周年之际，与国内外眼科专家携手，共同探讨最新的学术资讯。

5月19日，康弘生物与中华社会救助基金会携手，以“有朗沐同行，与世界对话”为主题，共同举办“朗视界 沐光明”公益基金2018年眼科疾病诊疗交流讨论会暨朗沐上市四周年庆典。

我国自主研发眼科创新药 打破进口药物垄断

黄斑变性以老年人群眼底黄斑区萎缩或新生血管形成导致黄斑出血渗出为主要特征，是一种严重损害视力的衰老性疾病。

2014年4月，康弘药业研发生产的朗沐在中国上市，作为我国自主研发的创新药，朗沐的融合蛋白类抗VEGF产品填补了中国眼底黄斑变性治疗药物的市场，打破了高价进口药物对中国眼科领域市场的垄断。2017年，朗沐成功进入国家医保目录。

北京协和医院赵家良教授表示，目前国内上市的药物众多，但自主研发的国产新药所占比例不大，即便是自己进行生产，也多属于仿制药。朗沐作为自主研发的国产新药，为我国的眼科用药带来了积极影响：一方面，其最大价值在于推出了一个新的、高质量的药品；另一方面，药品纳入医保范围，与国家和老百姓连接在一起，为患者带来了实惠和福利。他希望，朗沐向前的步伐不要停滞，要在现在的基础上继续往前走，走向国际，同时使它的疗效更好、质量更高、价格更低，这样才能够满足更多患者的需要。

来自英国Moorfields Eye Hospital的Adnan Tufail教授认为，康弘药业能够研发出这一新型药物，显示了中国制药的巨大潜能。“朗沐的三期临床试验设计是比较其与给药剂量更高的同类药物阿柏西普，这一与已知标准进行直接对比的试验设计表示了朗沐的信心。我认为，全球眼底病医师对该试验设计都是接受和认可的，试验的阳性结果将展示朗沐与现存药物相比的潜在优越性。”

加入医保造福更多百姓 向国际化高标准进军

对于治疗湿性年龄相关性黄斑变性的中国创新药纳入医保，曾有报道显示，在中国这种病症大概有几百万患者，我国自主研发针对此类疾病的创新药纳入医保，具体为病患节约多少开支要根据医保支付情况以及年龄和工作状况决定，不过总体来说，经过评估，应该能够节省一大半开支，大约50-70%以上的开支能节省下来。

天津医科大学眼科医院院长李筱荣指出，朗沐从2004年进入国内市场，从这四年的发展来看，整体的应用量是在增加的，增加的关键因素是这种药物确实在临床上可以看到效果，为患者带来切实的疗效，而临床使用当中还会不断增加和积累数据及经验，同时这是我们国家自主知识产权的药物，因此这是其近几年一直在发展的原因。这种药在初期上市的时候，因为需要反复注射所以其价格确实会给患者带来负担，但是随着其纳入医保，对于我国的抗VEGF治疗确实还会有一个非常大的改善。

对于朗沐的竞争优势，来自美国Cole Eye Hospital的Peter K.Kaiser教授在交流会上也给出了颇为专业的解答。他首先肯定了单抗类药物的疗效，之后表示，经过研究，在真实世界中应用，朗沐给药间隔更长，注射次数更低。Peter教授还表示，该领域有许多人还在不断努力、不断开发可能改善患者预后的新药。

支持中国眼科 为全球研发世界级新药

据了解，在美国达拉斯当地时间5月19日上午8时，朗沐召开了“北美研究者会”，正式启动在欧美开展的国际多中心III期临床研究，朗沐上市四年，可谓“载誉而归”。

在上市四周年庆典上，成都康弘药业集团副总裁殷劲群感慨良多。他在致辞中说，在中国伟大复兴的时代背景下，中国眼科专家的学术足迹遍布世界，这正是中国眼科实力的象征。而中国的企业家以及中国企业的创新产品也正在努力走向全球，朗沐在中国眼科专家的支持下，也会作为创新药全球化的代表，持续向前。

在随后的访谈中，殷劲群表示，朗沐的成绩，属于康弘的每一个人，正是因为康弘顶层设计者的决策、学术研发团队的攻坚、后勤保障部门的支持、每一位员工的努力，才让朗沐发展地如此快，所以荣誉是属于团队的。“我希望朗沐的成功能够给中国创新药一些信心，我们中国是可以也有能力做好创新药的。”他说。

随着朗沐迈出国门的计划进入一个新的阶段，殷劲群也透露，朗沐的国际化布局是一个持续的过程，在这个过程中，还会遇到非常多的挑战，但康弘人将秉承“康健世人，弘济众生”的宗旨，不断努力，为实现中国医药人的“创新梦”而奋斗。

(责编：曾璇、权娟)