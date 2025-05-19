2025国民消费创新案例征集启事

消费是拉动经济增长的主引擎，也是人民美好生活需要的直接体现。今年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，部署了一系列力度大、覆盖广的举措。今年的政府工作报告则将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为十大任务之首。为贯彻落实《提振消费专项行动方案》精神和政府工作报告部署，挖掘各地各单位在大力提振消费、优化消费环境、增强消费意愿等方面的创新举措，即日起，人民网财经研究院（国民消费研究中心）正式启动“2025国民消费创新案例征集”。

一、征集范围

本次案例征集，重点面向两类：

一是面向各地各级政府相关单位，征集政策支持、改善消费环境、增强消费意愿、促进居民增收、消费能力保障等方面的案例；

二是面向各类企业机构，包括但不限于：食品快消、3C电子、交通汽车、农特产品、生活家居、医疗健康、旅游餐饮、服装日化、文化娱乐等行业，广泛征集企业在响应政策举措、满足市场消费需求、服务人民群众美好生活方面的产品、品牌、营销和模式案例。

二、征集内容

本次案例征集共分十个类别，分别是：

1.政策赋能：各地政府各单位在贯彻落实《提振消费专项行动方案》和政府工作报告中，积极推出的各类举措，以及切实对当地消费提升起到促进作用的案例。

2.消费更新：推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级，助力消费品以旧换新，或培育多元化二手商品流通主体，创新二手商品流通方式的案例。

3.科技赋能：以科技力量驱动消费场景转型，有效助力消费质量升级、维度精准分层，丰富消费场景，满足居民消费升级需求，拉动消费的案例。

4.创新消费：深化线上线下、商旅文体健多业态消费融合，创新多元化消费场景，在加快生活服务数字化赋能，构建消费新场景、新模式、新业态等方面，优化传统消费的流程和体验，促进“人工智能+消费”，为消费者带来全新体验的案例。

5.产业迭代：通过创新技术、服务、消费体验，打造拉动内需、具有市场革新性新品的案例，及融合政产学研用各方力量，促进相关产业取得突破性发展的案例。

6.品牌引领：提升品质，打造中国品牌，将中华优秀传统文化融入产品设计，开发原创知识产权（IP）品牌，培育国货“潮品”，在消费领域中有较大正面影响力的品牌案例。

7.服务消费：通过多种方式和技术手段在餐饮住宿、养老托育、文化旅游、教育培训、居住服务以及体育消费等方面着力提升服务品质，创新服务场景，挖掘服务消费新增长点的案例。

8.口碑产品：在口碑、销量等方面表现突出，为消费者带来良好体验，促进消费市场产品迭代更新的案例。

9.绿色消费：应用先进绿色低碳技术，提高家装、出行、旅游、快递等领域绿色化水平，满足消费者日益升级的绿色消费新需求的案例。

10.健康消费：响应《促进健康消费专项行动方案》，在健康饮食、健身运动、体育旅游和养老消费等方面，满足人民健康消费需求的案例。

三、征集方式

提交方式：点击下载“2025国民消费创新案例征集表”，填写后发送至邮箱：gmxf@people.cn，邮件主题为【2025国民消费创新案例】。有关图片视频、媒体报道、资料文件等可作为附件同时发送。

联系电话：010-65363473

四、案例要求

1.提交的案例需保证各项数据和信息的真实性、有效性和准确性。案例主体无违反法律法规行为，无不良信用记录，无重大负面舆情。

2.案例内容应包括要素：案例概述，案例背景，案例做法，案例成效，经验启示。

3.案例形式应当注意：主旨清晰、层次分明、资料翔实，篇幅2000-3000字，需附带WORD版本。

五、案例推广应用

案例征集期间，将制作案例征集专题页面，对部分案例在人民网、人民优选APP等多平台进行展示。案例征集的同时，将举办系列访谈，并联合行业专家学者走进地方和企业机构，开展专题调研。

附件：“2025国民消费创新案例征集”报名表