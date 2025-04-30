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“五一”假期安心野餐 收好这份饮食健康提示

陈子源

2025年04月30日09:07 来源：人民网

“五一”假期即将到来，阳光正好，微风不燥，你要去野餐吗？需要注意的是，露营野餐看似惬意，背后却隐藏着“病从口入”的风险。如何做到安全饮食？为此，人民网采访了首都医科大学宣武医院营养科主任医师李缨。

(责编：王连香、高雷)




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