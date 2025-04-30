入境游需做好“微服务”

“五一”假期将至，不光北京、上海、广州、深圳等一线城市成为外国游客的“流量入口”，不少二三线城市由于其风景人文等独特魅力，也将迎来入境游热潮。携程发布的数据显示，截至目前，山西太原入境游订单量同比增长232%，成绩喜人。当“来得了”已不再是难题，如何让外国游客“玩得好”，将短期热度转化为持久吸引力，就成为考验二三线城市旅游服务质量与文化软实力的关键。

突破语言关是基础门槛。2024年，我国入境游客专业人工讲解服务需求增长了95倍。尽管不少景区已配备多语种标识，但餐饮、交通等生活场景的外语服务仍显不足，城市旅游服务的国际化程度仍有提升空间。北京故宫推出AI多语种讲解器、浙江设立“国际志愿者服务站”，这些尝试值得点赞和推广。打破语言障碍，才能让外国游客更好地读懂中国故事。

提升产品力是核心支撑。如今，入境游客需求已从景区打卡转向深度体验，当前入境游呈现年轻化、周边化、多样化的趋势。除传统的观光型旅游产品外，都市旅游、文化旅游、科技旅游、医疗康养旅游、美食旅游均受到入境游客的青睐。进一步丰富和提升入境旅游产品的供给，实现由“看”到“玩”的转变。很多城市有独特的资源和特产，不妨创新产品和周边，让外国游客亲手酿一次陈醋、磨一块米糕、写一幅书法、打一次铁花，让文化“可触摸、可参与”，进而提升产品竞争力。

优化服务温度是关键变量。旅游体验感好与坏，往往取决于服务的细节以及城市的温度。如今，入境游市场蓬勃发展，需要在更多看似微不足道实际却至关重要的细节上提升服务。如在酒店推出特色文化体验活动，让游客在休息之余也能感受到浓厚的文化氛围；借助科技的力量，开发智能导览系统，根据游客的兴趣和需求，量身定制个性化的旅游路线。这些都要求旅游从业者不断提升自身的专业素养和增强服务意识。

文旅事业发展，只有进行时，没有完成时。从语言沟通到深度体验，从基础设施到人文关怀，只有全方位提升旅游品质、做好“微服务”，才能让更多城市成为海外游客心之所向的“必游之地”。