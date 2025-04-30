面对即将到来的“五一”旅游高峰，中国选择用真实破除偏见：当全球游客与中国人民在中国大地上相遇，那些试图用“威胁论”筑起高墙的声音，必将在亿万人热气腾腾的生活图景前哑口无言。

中国入境游市场已提前进入“沸腾模式”——携程数据显示，重庆“五一”期间入境游订单同比暴涨193%，成都相关搜索量环比增长88%。这不得不提到一个人——国外网红“甲亢哥”。正是他4月初的“边走边播”，进一步将传统旅游推广转化为沉浸式体验，拓宽了外国游客了解中国的视角。

横跨多城的“一镜到底”直播，让长期被灌输“中国落后说”“中国威胁论”的西方网友经历了一场认知地震。甲亢哥自2022年开始在全世界边走边播，去过20多个国家，曾经被抢过，被袭击过，事故频发。在中国，他一路安全顺畅，处处受到欢迎。

这种顺畅见证了科技硬实力。5G信号全覆盖，让甲亢哥在穿山越岭的高铁上也能流畅直播。会自动泊车、能伴着音乐“跳舞”的汽车不是特效，无人机送肯德基外卖也不再是科幻。共享单车骑了，刷脸支付扫了，24小时便利店逛了，这些让外国网友狂刷弹幕的独特体验，不过是中国人习以为常的日常生活。

这种顺畅见证了对消费环境的维护。直播中，甲亢哥随机走进一家茶馆、小吃店、火锅店就开吃，路人往他嘴里塞个橘子甚至递过去一整只卤鹅，他也毫不犹豫地啃一口。这些互动不仅拉满娱乐效果，也折射出我国消费环境的深层安全感——5年来，全国食品安全监督抽检合格率保持在97%以上，稳中趋好，这都是来自我国大力净化消费环境和提升食品安全的扎实举措。

我们发展的目的，归根到底是让人民过上更好的日子，让全体人民共享发展成果。在甲亢哥的直播中，李子坝轻轨穿楼的网红奇观，其实是解决山城交通难题的民生工程；迎着江风跳坝坝舞的重庆嬢嬢，跳出了全中国2.8亿老年人老有所乐的晚年生活。当甲亢哥惬意地坐着公交车感叹中国的繁华夜景时，全世界的网友也看懂了，原来中国人民的日子过得这么红火。

今天，中国开放的大门越开越大。过境免签延长至240小时，韩国人甚至流行起“周五下班飞上海过周末”。随着“朋友圈”扩容，越来越多外国主播成为中国故事的讲述者：美国人保保熊用镜头展示“City不City”的韵味；伊拉克老王在夜市被辣得满头大汗，却开心地对着镜头竖起拇指。中外游客在西江苗寨参与长桌宴时，载歌载舞的村民正是文化传承的活态载体；在乌镇水乡泛舟时，橹声欸乃中流淌的是千年不绝的文明基因。这些真实可感的民生图景，与“五一”前夕各地文旅部门推出的“非遗体验进景区”“乡村民宿观花采摘康养”等活动形成共振，让平凡人的幸福生活成为动人的旅游名片。

趁着春光，中国再次向世界发出邀请：6部门宣布境外旅客购物满200元可享受离境退税，福州向全球游客发放百万元文旅红包，黑龙江端出特色“文旅菜单”。当然，挑战依然存在。当前，来自外部复杂多变的形势依然严峻，国内消费提振、食安监管等课题仍需攻坚。面对即将到来的“五一”旅游高峰，中国选择用真实破除偏见：当全球游客与中国人民在中国大地上相遇，那些试图用“威胁论”筑起高墙的声音，必将在亿万人热气腾腾的生活图景前哑口无言。