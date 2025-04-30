一季度健康消费势头良好
本报北京4月29日电（记者陈晨）国家税务总局29日发布的发票数据显示，一季度健康消费提速，呈现多方面亮点。
“一老一小”成健康消费新引擎。银发经济潜力持续释放，催生了生活照护、疾病管理等消费需求，一季度老年人养护服务销售收入同比增长65.5%，老年人护理机构服务业销售收入同比增长23.9%，呈快速增长态势。婴幼儿健康护理消费增长较快，一季度托儿所服务销售收入同比增长12.2%。
数智技术赋能健康消费快速增长。一季度以智能手环、血压仪、血压计、血糖监测仪、心电监测仪等为代表的健康监测设备销售收入同比增长41.6%，带动智能消费设备制造销售收入同比增长26.4%，表明数智技术正深度赋能健康消费产业。
多维健康理念助力健康消费提升。体育相关消费呈上升趋势。一季度体育咨询、体育健康服务销售收入同比分别增长34.1%、12.3%，体育用品制造销售收入同比增长10.8%。一季度健康保险销售收入同比增长5.5%，心理咨询、健康咨询业销售收入同比分别增长20.7%、5.4%。养生和药膳食疗观念渐入人心，一季度营养和保健品零售销售收入同比增长5.2%。
国家税务总局相关司局负责人表示，税务部门将结合健康经济特点和纳税人需求持续优化服务，落实好相关税费优惠政策，助力健康消费提质升级，支持新型消费业态发展。