世界免疫周：如何保持免疫平衡？各年龄段知识“划重点”

4月最后一周是世界免疫周。据说，免疫力提高了，身体好，不容易生病，即使生病也比较容易恢复……那么免疫力到底是什么？不同年龄人群的免疫短板是什么？为此，人民网采访了清华大学第一附属医院预防保健科副主任医师郑东旖。