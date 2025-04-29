直播预告：舒适化内镜的高质量发展

内镜检查是诊断消化道疾病的重要手段，但传统内镜操作可能引发患者紧张、恶心、疼痛等不适，导致部分人群因恐惧而延误诊疗。随着医疗技术进步，“舒适化内镜”应运而生，通过麻醉或镇静技术，让患者在无痛、无记忆的状态下完成检查，显著提升就医体验。

4月30日10:00至11:00，江苏省苏北人民医院院长助理、麻醉科主任高巨，昆明医科大学第一附属医院消化内镜中心主任南琼，郑州大学第一附属医院麻醉与围手术期及疼痛医学部副主任邢娜将做客“人民好医生”科普直播间，就消化内镜舒适诊疗等问题进行交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

高巨，主任医师，江苏省苏北人民医院院长助理、麻醉科主任，麻醉与急危重症研究所所长，中国医师协会麻醉学分会委员，中国心胸血管麻醉学会麻醉与身心医学分会主任委员，江苏省中西医结合麻醉学专业委员会主任委员，江苏省医院协会麻醉与疼痛管理专业委员会主任委员，江苏省医学会麻醉学分会副主任委员，中国中西医结合麻醉学专业委员会副主任委员。

南琼，主任医师，昆明医科大学第一附属医院消化科副主任 消化内镜中心主任，云南省医学会消化内镜学分会主任委员，中华医学会消化内镜学分会委员，云南省“医学学科带头人”，云南省“兴滇英才支持计划名医”，云南省“有突出贡献优秀专业技术人才”，海峡两岸医药卫生交流协会消化病学分会常委，中国医药教育协会消化内镜委员会委员。

邢娜，主任医师，郑州大学第一附属医院麻醉与围手术期及疼痛医学部副主任，中华口腔医学会口腔麻醉学专委会副主任委员，中华医学会麻醉学分会青年委员，中国心胸血管麻醉学会舒适化医疗分会常委及青委主委，河南省医学会麻醉学分会副主任委员，河南省口腔医学会口腔镇静镇痛专委会副主任委员，河南省研究型医院学会麻醉学专委会常委，河南省医师协会麻醉学分会委员，河南省麻醉质控中心委员，河南省保健委员会干部保健会诊专家，河南省卫生健康中青年学科带头人。

如何收看直播：

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