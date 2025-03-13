2025人民好医生妇幼健康科普行动启动

妇幼健康是全民健康的基础。生命早期1000天是生长发育的起点，这一阶段的健康管理是全生命周期健康管理最为重要的第一站，被世界卫生组织称为一个人生长发育的“机遇窗口期”，它不仅能够影响婴儿时期的体格发育和脑发育，也关系到孩子成人后的健康。

为普及妇幼健康知识，守护生命早期1000天，提高出生人口质量和公众健康素养，人民健康于近日启动“2025人民好医生妇幼健康科普行动”（以下简称“行动”），并组建科普专家库。行动依托人民好医生客户端，基于中国医师协会妇产科医师分会、中国医师协会营养医师专业委员会、中华医学会围产医学分会专家组最新发布的《孕前和孕期主要微量营养素补充专家共识（2024）》，围绕全孕期营养健康主题，汇集权威优质妇幼健康科普知识，鼓励医务人员发挥医学科普创作“主力军”作用，通过创作专业性、互动性、趣味性兼备的妇幼健康科普作品，面向公众加强妇幼健康知识宣教，促进居民健康素养提升，助力健康中国建设。

作为行动的主要牵头专家，《孕前和孕期主要微量营养素补充专家共识（2024）》的编委会成员，中华医学会围产医学分会候任主任委员、重庆医科大学附属第一医院副院长漆洪波介绍了行动的有关情况：“2025人民好医生妇幼健康科普行动将组织科普领域专家学者，指导支持基层医生参与科普内容创作，并对科普内容进行把关，助力加强基层医生对于妇幼健康的科学认识，提升基层医生参与妇幼健康科普的积极性。同时，行动还将面向健康科普、医疗卫生等领域专业人员广泛征集优秀科普作品，并通过多渠道推动科普内容有效触达有需要的人群，进一步提高孕产妇和儿童健康水平。”

漆洪波说，医务人员在妇幼健康科普工作中既是知识的传播者，也是健康促进的推动者。“我们要利用专业知识，向公众传播科学的妇幼健康信息，提供个性化的健康指导，帮助公众掌握健康技能，纠正错误观念。同时，医务人员还应注重科研思维，推动科普内容和方法的创新。”他说。

健康中国，科普先行。大力开展健康知识普及活动是为百姓健康服务的好事，是践行医疗卫生职业精神的实事。“近年来，我们欣喜地看到，国家层面大力支持、鼓励医疗卫生人员进行科普创作，也在计划进一步壮大健康教育人才队伍，使医疗卫生机构和医疗卫生人员投身健康教育的专业性、主动性、创造性进一步增强。”漆洪波说，“医疗卫生机构是健康促进的主要阵地，广大医务人员是健康促进的主力军。医务工作者不仅有‘治病救人’的责任，同样也承担着‘普及健康’的义务，做好科普工作是医生的天职和使命，我们要从‘要我做’转变成‘我要做’，把健康知识、健康服务和健康理念送到大众身边。”

“2025人民好医生妇幼健康科普行动”由拜耳提供公益支持。