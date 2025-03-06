一场“窗帘之约”背后，藏着多少温暖？

新华社太原3月5日电（记者许雄）惊蛰时节的山西太原，天气变化多端。清晨7时许，太原市杏花岭区杏花红志愿服务中心的赵杰和她的伙伴们就早早动身，开始奔赴一场“窗帘之约”。

“窗帘之约”也叫“窗帘行动”，是志愿者们与社区高龄独居老人的一场约定：如果老人无恙，早上起床就拉开窗帘，志愿者们在楼下看到，就可以放心了；如果窗帘没有拉开，志愿者们和家属、社区工作人员沟通后，会马上上门查访，看看老人是不是遇到了什么困难。到了晚上，则是以窗帘拉上为信号。

看似微末之举，有时却能帮大忙。这天早上，在杏花岭区大东关街道办事处建设北路北社区78岁老人吕平家，赵杰一行人入户看望时，发现老人精神不振。问起来才知道老人睡不好觉，感到血压升高，还伴有呕吐。得知老人还没吃早饭，志愿者吕玉贵等赶紧用开水冲了一碗鸡蛋汤，喂老人服下。

根据老人的症状，赵杰打电话联系杏花岭区坝陵桥社区医院的医生上门检查。不一会儿，医生就赶到老人家中。经过交流和量血压、听诊等检查，医生诊断老人没有大碍，志愿者们才放心离开。

“很多高龄老人长期独居，缺少照看，我们就是守护他们的亲人。”说到发起“窗帘行动”的初衷，赵杰说。

对于志愿者们来说，每个小区，哪一户是高龄独居老人，都要记在心里。因为经常入户走访，他们甚至连老人的姓名、年龄、身体状况等基本情况，也了然于胸。志愿者查看窗帘状态的同时，还要对着窗户拍照，传到微信群。每到晚间，赵杰的微信群都能更新上千条信息。

自“窗帘行动”开展以来，这一爱心活动受到老人、老人亲属、社区的高度认可。“志愿者们的服务，成为街道、社区工作的重要补充。‘窗帘行动’已发展成集巡查走访、组织娱乐活动、免费助老服务等的综合性志愿服务活动。”建设北路北社区工作人员张文倩说，杏花红志愿服务中心与社区卫生服务站等社区养老服务机构紧密协作，共同构筑起老年人居家养老的立体保障网，让老年朋友老有所养、老有所乐、病有所医。

随着高层住宅小区越来越多，有的高龄独居老人住的楼层较高，可能会看不清窗帘状态。经老人及亲属同意，志愿者帮助申请，政府出资为这些老人家中安装了监控和远程报警器，方便老人遇到紧急情况及时求助。这种设备目前在杏花红志愿服务中心辐射范围内，已经安装498户，成为老人的“安全铃”。

“开始，我们是由一些退休人员组织起来的，我们希望用这种接力式互助，让我们的老人，也包括将来我们自己，都能得到更好的照料、更多的关爱，践行‘人人为我、我为人人’的理念。”赵杰说。

令这些老年志愿者感到欣慰的是，他们的憧憬正在变为现实。从2024年起，杏花红志愿服务中心与太原科技大学、山西大学等6所大学合作，让大学生志愿者也参与到这项活动中来。一场跨越年龄的爱心接力正在实现。

“在志愿服务中，我们会遇到很多突发情况，这对我们的社会实践能力提高会有很大帮助。”大学生志愿者张博荣说，“我看到‘窗帘行动’能够帮助这么多老年人，感到很有价值，很有获得感。”

11时30分许，一上午的志愿服务结束，志愿者们回家做饭、休息，准备继续他们的“窗帘之约”。他们的背影消失在街巷里，他们带来的温暖，留在了许多老人心中。

据统计，目前参与这一“窗帘行动”的志愿者总计已达到2490多名，服务范围覆盖整个杏花岭区11个街道办事处和1个镇，服务老人1160名，服务范围还在进一步向更大区域扩展。