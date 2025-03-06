首场代表通道 “通”往民情“道”出民意

3月5日上午，十四届全国人大三次会议首场“代表通道”在人民大会堂举行，6位代表接受了记者采访。

雷军代表——

创造一个又一个“小小的奇迹”

关键词

科技创新

全国人大代表，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军第一个走上通道。面对在建设制造强国的道路上如何跑出中国“加速度”的提问，他深有感触：“过去15年的创业，让我深刻体会到，无论是传统产业的转型升级，还是培育壮大新兴产业，都离不开科技创新。”

正是下决心加大科技创新力度，让小米创造了一个又一个“小小的奇迹”：小米手机连续18个季度排在全球手机市场前三；小米智能家居物联网平台连接设备数全球最大；小米汽车在短短9个月时间里，交付13.5万辆。

雷军代表满怀感情地说：“制造业是我国立国之本、强国之基。小米作为中国制造业发展的建设者和受益者，我们将继续坚持走科技创新的道路，走高端化发展的道路，加快培育发展新质生产力，把先进的人工智能技术应用到各个终端上，让广大的消费者能够享受科技带来的美好生活，为推进中国式现代化贡献自己的力量。”

周云杰代表——

不断“寻尖”“拔尖”才能成为“顶尖”

关键词

走向世界

“中国人就不能制定国际标准吗？我们不相信！”全国人大代表，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰的一席话掷地有声。

海尔是中国本土成长起来的企业，也是中国最早走出去的企业之一。回顾过往，周云杰代表总结了3个关键词：坚守、创新、共赢。“一个企业要走向世界，必须锚定科技创新这个基点，不断地‘寻尖’‘拔尖’，才能真正成为‘顶尖’。”周云杰代表说。2014年，海尔首次提出冰箱的保鲜国际标准，遭到了一些国家代表的反对。海尔坚持自主创新，提出控氧保鲜、磁控保鲜等技术标准，最终在2020年成功发布为国际标准，目前该标准已被20多个国家和地区采用。目前，中国已成为世界家电创新的佼佼者，全球每10件家电专利中就有7件来自中国。

“海尔致力于成为新质生产力的先行者、数字经济的领航者。”面向未来，周云杰代表充满信心，“人工智能是中国企业的时代机会，相信会有更多的中国企业不断创造出享誉世界的中国品牌。”

张俊杰代表——

用初心良心让医患“连心”

关键词

守护健康

“有一种‘动心’是来自一名医生面对患者时涌动的良心和人大代表的初心。”在“代表通道”上，全国人大代表、江苏省南京市第一医院副院长张俊杰分享了他的履职故事。

“我们在医院工作，每天都能看到很多患者拎着一大袋子沉甸甸的胶片东奔西走，那是他们在就诊时获得的影像报告。他们想给医生提供更多信息，也想少花些钱，少一些等待的时间。”张俊杰代表说，这很辛苦也很麻烦，但提供的信息量其实非常有限。

张俊杰代表下定决心推动解决这一难点痛点。2024年全国两会上，他提交了《关于加快推进医学影像“云胶片”应用的建议》，得到了相关部门的高度重视。当年5月，江苏率先建成省级卫生健康云影像平台，患者再也不用拎着胶片到处跑了。

“作为一名心血管病医生，把心脏手术中的‘搭桥’和人大代表与人民群众搭建‘连心桥’融合起来，这样一份‘动心’和初心，将激励我在医疗技术上不断突破、追求卓越。”张俊杰代表说。

格西王姆代表——

为更多老人带去幸福安宁

关键词

养老服务

“通下水道、换灯泡、做手工，样样得行！”谈到自己的成长，全国人大代表、四川省马尔康市养护院院长格西王姆眼睛里闪烁着光芒。

格西王姆代表18岁应聘成为敬老院护理员。当时有人质疑，小姑娘怎能照顾老人的吃喝拉撒？格西王姆代表选择默默坚持：“照顾他们就是守护小时候的自己，我有信心和能力照顾好老人。”查房、整理床铺、喂老人吃饭、给老人洗澡……十几年过去了，她越做越熟练：“为老人提供更优质的服务，让他们度过幸福的晚年，是我下决心要做好的事。”

2024年，敬老院搬了新家，还与州藏医院联合开设门诊，老人不出敬老院就能看上病。今年还来了两名学养老服务与管理的科班生，护理队伍更专业了。

“我最关心的是基层养老服务的问题，先后提出多项建议，都得到了相关部门的积极回应。”格西王姆代表说，“我将在本职岗位上用我的爱心、耐心和责任心，为更多老人带去幸福安宁。”

张天任代表——

“生态优势”变成“民生福利”

关键词

千万工程

“旧貌换新颜，绿水青山又回来了。”说起村里的变化，全国人大代表、浙江省长兴县煤山镇新川村党委书记张天任打开话匣子。

上世纪八九十年代，新川村办了不少企业，老百姓富了，但是山秃了、水臭了。“老百姓说我们是‘坐在垃圾堆上面数钞票’。”张天任代表说，2003年，浙江省启动“千村示范、万村整治”工程，从老百姓反映强烈的“脏乱差”整治入手，从投资少、见效快的垃圾分类开始，改水改厕、村道硬化、绿化亮化……如今的新川村，绿水青山又回来了。

绿水青山是怎么赢来金山银山的？张天任代表说，就是一脚踩污染“刹车”、一脚加绿色“油门”，引导村里的企业融入新能源产业链，鼓励村民发展休闲农业、观光旅游、特色民宿。随着村级集体经济不断做大做强，“生态优势”变成“民生福利”，老百姓的日子越来越好。

“一村富了不算富，大家富了才是真的富。”张天任代表说，“我们还要与更多的村结对共建，共同发展、共享繁荣。”

张冬旭代表——

合成部队建设插上信息化翅膀

关键词

强军之路

“我们营是一支战功卓著、荣誉厚重的英雄部队，革命战争年代参加过260余次战役战斗，涌现出20个英模单位和28名战斗英雄。”谈起所在部队的光荣历史，全国人大代表、陆军某合成旅营长张冬旭倍感自豪。

“这些年，我们营经历了从步兵营到合成营的转型，也在不断深化实战实训的探索实践。”张冬旭代表说，“有一年，部队参加陆空联合演练，搭载直升机进行低空突防。当飞机带着我们越过丘陵山地、草甸丛林，视野从地面拉到了空中，切换的是战场视角，改变的是作战思维，那一刻真切感受到合成部队建设插上了信息化的翅膀。”

这几年，张冬旭代表真切感受到作战体系联合越来越紧，作战力量攥指成拳，实战能力不断跃升。“我们保家卫国的底气更足了，制胜强敌的信心也更强了。”他说，“我和全营官兵将坚决听党指挥、矢志强军打赢，全面加强练兵备战，全面提高打赢能力，全力以赴打好攻坚战，书写奋斗建军百年、奋进强军一流的时代答卷。”

《 人民日报 》（ 2025年03月06日 10 版）