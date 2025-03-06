咳咳咳，春季呼吸道疾病怎么应对？

每到春天，各大医院的呼吸科常人满为患。大家可能会好奇，为何春季会成为呼吸道疾病高发期？记者请到了云南省第一人民医院呼吸与危重症医学科主任医师袁兵、耳鼻咽喉头颈外科副主任医师裴嘉红来为大家做科普解读。

在万物复苏的春季，气温回暖、湿度变化，给各种细菌和病毒提供了繁殖“温床”，加上春季鲜花盛开，花粉等过敏原增多，更是让呼吸道疾病的患者数量变多，总的来说，普通感冒、流感、过敏性鼻炎是春季最常见的呼吸道疾病，但它们的症状稍有不同：

——普通感冒

主要由鼻病毒、冠状病毒、腺病毒等引起，患者病情相对较轻。除低热或不发热、鼻塞、流涕、打喷嚏外，一般还伴有咳嗽、咽喉疼痛等症状，严重时，可能引起肺炎等并发症。

——流感

由流感病毒引起的一种传染性疾病，患者病情相对较重。症状包括畏寒、高热，体温通常在38℃以上，还会头疼、乏力、肌肉酸疼等，而呼吸道症状在起病初期相对较轻。

——过敏性鼻炎

主要由过敏原导致，春暖花开，各种花粉会引发鼻腔黏膜的过敏反应，患者会有打喷嚏、鼻塞、流鼻涕、眼部瘙痒等症状，导致日常生活受到影响。

专家表示，感冒与过敏性鼻炎除病因不同外，还可以从以下几方面进行鉴别。

从鼻涕的性质看：感冒时鼻涕初期多为粘涕，后期可为脓性，过敏性鼻炎的鼻涕多为清水样。

从病程看：感冒不出现并发症的话，10天左右可痊愈，过敏性鼻炎持续时间一般超过1个月。

从伴随症状看：感冒伴随发热头痛、咽痛咳嗽、咯黄痰及全身不适，过敏性鼻炎不伴发热，可能会伴有眼痒、耳痒、咽痒、咳嗽或咯白色粘痰。

面对这些春季常见的呼吸道疾病，我们该如何预防呢？专家表示，这些呼吸道疾病主要通过飞沫和接触传播，保持良好的个人卫生习惯是预防的有效手段：

一要勤洗手，用肥皂和流动水彻底清洁双手，可减少病原体传播。

二要戴好口罩，特别是在人群密集或空气流通不佳的场所，可降低呼吸道疾病感染风险。

三要均衡饮食，要多摄入富含维C等抗氧化物质的食物。

四要加强体育锻炼，运动能有效提升身体对病原体的抵抗力。

五要及时接种疫苗，如流感疫苗等，可有效预防某些呼吸道疾病。

六要保持室内空气流通，经常开窗通风增加室内空气流动，可减少细菌或病毒的累积。

七是对于过敏体质的人群，要尽量避免接触过敏原，感觉不适一定要在医生指导下使用药物，因为对于这一人群，预防与治疗同样重要。

健康是生活的基石，在这个春季，让我们一起用科学的方法，共同守护自己与家人的呼吸道健康。（记者：岳冉冉、王安浩维）