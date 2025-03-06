记者3月5日从北京市卫生健康委召开的2025年老龄健康工作会上获悉，2025年北京市安宁疗护床位将达到1800张。

据介绍，2024年北京市老年健康服务能力不断增强，目前已有672家老年友善医疗机构，二级及以上综合性医院设立老年医学科占比达到86.7%。全市老年健康管理服务率达到70%，服务老年人236.7万人次。

2024年北京市共新增安宁疗护中心8家、老年护理中心11家，累计完成转型建设安宁疗护中心20家，老年护理中心32家，实现区级“两个中心”全覆盖。经过三年的努力，全市开设安宁疗护服务的医疗机构从不足20家增长到近100家，开放安宁疗护床位从不足50张增长到1400余张；全市老年护理院（中心、站）从不足30家达到158家，床位近1600张。

北京市卫生健康委有关负责人表示，2025年北京市将通过转型建设老年护理中心、安宁疗护中心，带动部分医疗机构盘活床位资源，提高床位使用率，提升老年人长期照护和安宁疗护的服务供给。同时还将提升老年人疾病诊治服务，推动二级以上综合性医院老年医学科建设，到2025年底老年医学科设置比例将不低于90%。

针对高龄老年人等重点人群，北京市还将优化家庭医生签约服务试点，鼓励有条件的基层医疗卫生机构根据需要设置和增加老年护理床位；引导部分二级及以下医院转型为护理院、护理中心，增加老年人长期照护服务供给。（记者侠克）