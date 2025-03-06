首场“代表通道”传递民生好声音

“我们将继续坚持走科技创新的道路，走高端化发展道路，加快培育新质生产力，把最新的人工智能技术应用到各个终端上，让广大消费者能够享受科技带来的美好生活，为中国式现代化的发展贡献自己的力量。”3月5日，第十四届全国人民代表大会第三次会议首场“代表通道”上，全国人大代表、小米集团创始人雷军分享了他对企业未来发展的规划。

新能源汽车、智能家电、国产医疗器械……“代表通道”上，多位来自不同行业的代表带来了科技造福人民生活的最新成果，不断传递民生好声音。

科技创新塑造美好生活

不久前在德国纽北赛道上，中国制造的小米汽车一举夺得该赛道“全球最快四门车”桂冠。

这一切何以成为现实？雷军表示，过去15年的创业让他深刻体会到，无论是传统产业转型升级，还是培育壮大新兴产业，都离不开科技创新。“5年前我们就下决心加大科技创新的力度，进一步投资核心技术。5年过去了，我们大约投了1050亿元。”他说，巨额的研发投资给小米带来了巨大的变化，2024年全球每7部手机中就有一部是小米，小米已经建成全球最大规模的消费类IoT（物联网）平台，创新成果享誉世界、惠及用户。

技术的创新突破，是中国品牌赢得全球用户信赖的关键。全国人大代表、海尔集团董事局主席周云杰介绍，创业以来，海尔始终坚持自主创新，不断突破技术瓶颈，引领中国家电企业在国际标准领域“从0到1”的突破。以冰箱行业为例，海尔在控氧保鲜、磁控保鲜、可变分流、超高速离心机等关键技术领域实现创新，并将创新成果快速转化至产业链，给用户带来全新体验。

目前，海尔在全球建立了十大研发中心，推出了200多项原创科技产品，主导和参与发布了120项国际标准，在全球范围内为行业的技术创新树立了标杆。

“动心”守护人民生命健康

首次走上“代表通道”的全国人大代表、江苏省南京市第一医院副院长张俊杰是一名心血管病医生。作为一名与“心”打交道的医学工作者，他说“动心”是伴随他始终的职业体会。

2015年，张俊杰接诊了一位外院转来的82岁高龄的危重心肌梗死患者，他带领团队通过两次微创介入手术，历时5小时，成功开通了3根病变血管，让患者成功康复。6年后，该患者再次罹患严重的心力衰竭，需要进行换瓣手术。“当时用来置换的瓣膜被国外垄断，我就决定使用我们团队研发的国产二尖瓣，通过微创技术，心脏不停跳，成功为患者修复了瓣膜。今年患者已经92岁了，晚年生活幸福。”张俊杰说，每年他带领团队在全国开展300多台微创心脏瓣膜手术，这是众多基层医务工作者坚持人民至上、生命至上这一重大理念的具体体现。

另一种“动心”是他作为人大代表的初心。张俊杰介绍，多年来的从医经历中他发现，很多患者常常拎着许多沉甸甸的胶片东奔西走，费时费力。针对这一难点痛点，张俊杰暗下决心一定要解决。为此，张俊杰在去年全国两会上，便提出了关于进一步推进医学影像云胶片平台应用的建议。该建议得到了有关部门的高度重视，并采取了一系列有效举措。

“作为一名心血管病医生，我把心脏手术中的搭桥和人大代表与人民群众的连心桥融合起来。这样一份初心和动心，激励着我在医疗技术中不断突破，追求卓越，为守护人民的生命健康作出更多的贡献。”张俊杰说。

“千万工程”造福千村万村

“我们用‘千万工程’换回了绿水青山，又用绿水青山换回了金山银山。”谈及浙江省长兴县新川村的过往，全国人大代表、浙江省长兴县新川村党委书记张天任感慨万千。

张天任回忆，在20世纪八九十年代，新川村里办起了不少企业。这些高污染的企业让老百姓富了，但也让山秃了，水臭了。“2003年，浙江省启动了‘千万工程’。我们痛定思痛，决定打生态牌，走生态富民的道路。”张天任说，随着对环境的不断整治，新川村旧貌换新颜，绿水青山又回来了。

让山绿起来，让水清起来，更要让老百姓的腰包鼓起来。

近年来新川村一方面踩污染刹车，关停了十多家高污染、高能耗企业；另一方面踩绿色油门，鼓励村民发展休闲农业、观光旅游、特色民宿等产业，积极推动一、二、三产业协调发展，让老百姓的日子越过越甜。如今，老百姓人均年收入达到了15万元。

乡村振兴的成果不能只惠及一村两村，而要造福千村万村。

“一村富了不算富，大家富了才是真的富。”张天任表示，近年来，新川村和贵州台江县的台盘村、安徽凤阳县的小岗村等多个村结对联建，着力共同推进乡村振兴，共同发展，共享繁荣。“在我们村的80多家企业里，也有来自32个民族的1780多位少数民族同胞，实现了高质量就业增收。”张天任说。（记者 李诏宇 都 芃）